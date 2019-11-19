Астролог назвала пять знаков, которые ждет удача на этой неделе

В среду и четверг 20 и 21 ноября Луна будет в Деве, а Меркурий разворачивается в директ. Это значит, что тайное будет ставать явным и направленным на будущее. Вечером 20 и 21 ноября можно отметить первые изменения. Астрологическим прогнозом на два следующих дня, а также гороскопом на 18-25 ноября поделилась астропсихолог Ольга Иванова на своей странице в Facebook.

По ее словам, если ранее мысли были направлены вглубь, в прошлое, тонули в рассуждениях, теперь мы будем нацелены в будущее.

В эти дни появится осознание того, что впереди Новый год, нужно заканчивать земные дела, а не копаться в прошлом и тонуть в нерешительности. Поэтому стоит думать о подведении итогов года, подарках, новогодних празднованиях.

Астролог советует с 20 ноября начинать активную подготовку к завершению года.

Если прямо в эти дни решитесь на что-то – уже можно. Но если дело касается подписания важных бумаг, совершения больших покупок, других крупных трат, вложений, то пару дней следует подождать. Поскольку это время может ускорять события, заставлять спешить. Дела красоты пока тоже лучше отложить.

"Увидели – купили. А спустя пару дней увидели дешевле…Такое может быть", – наводит пример астролог.

Но сейчас самое время подводить итоги октября: назначать встречи по поводу обдуманного, прикидывать план реализации задуманного.

Удачные дни окажутся для скорпионов, дев, рыб, раков, козерогов.

Близнецам, стрельцы, рыбы и девы 3 декады рекомендуется контролировать траты, следить за диетой. Тельцам в этот период возможно будет легче справляться с нагрузкой – принятию нужного решения будет способствовать рассудительность, а не спешка.

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