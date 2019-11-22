Гороскоп на каждый день: какой будет пятница для всех знаков зодиака

В пятницу Солнце переходит в знак Стрельца, что символизирует откровенное, открытое и честное общение. Это хорошее время для разговора с кем-то, о ком вы заботитесь. Забегая наперед, следующий вторник – идеальный день планировать путешествие. Как советуют провести день астрологи и какие изменеия ждут все знаки зодиака до 25 ноября, читайте в гороскопе.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (март 21 - апрель 20)

Овнам энергию пятницы рекомендуется направить на достижение коллективных целей. Личные амбиции лучше оставить на втором плане. Иногда личные выгоды спрятаны в процессе.

Телец (апрель 21 - май 21)

Тельцам стоит помнить, что жизнь настолько скучна, насколько вы позволяете. Весьма вероятно, что вам больше не понадобятся старые способы мышления или поведения, поскольку они не описывают человека, которым вы сейчас являетесь. Это должно оживить вас – когда дело доходит до того, чтобы сделать жизнь более интересной, нет ничего лучше, чем признание внутренних изменений. Конечно, будьте спокойны, когда что-то меняете в жизни. Получайте удовольствие от этого вместо того, чтобы взять на себя еще одну ответственность.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Независимо от того, выполняете ли вы свою собственную повестку дня или работаете на общее благо, ознакомьтесь с правилами, чтобы не оскорблять кого-либо, ступая по незнакомой земле. Хорошие новости? Вы в настоящее время сообразительны, так что вы можете реагировать на тонкие социальные сигналы в любой момент. Кроме того, вы еще более креативны, чем обычно, поэтому можете быстро превратить оплошность в шутку, которая понравится всем. Это хороший способ найти друзей и союзников.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Вы не совсем в рабочей форме сейчас, но начальство может не понять вас. Вы бережете свою энергию из-за страха, что она скоро закончится. Вы можете бояться, что ваши знания и достижения некоторые люди могут использовать против вас. Вооружен – значит защищен.

Лев (июль 23 - август 23)

Сегодня должно быть весело всем, кто рядом с вами. Но, возможно, кому-то из близких все еще нужно немного тишины и покоя. Не ходите исследовать какие-либо новые территории без четкого приглашения. Потому что вы знаете то чувство, когда какой-нибудь шумный дурак врезается в вашу личную жизнь.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

В отношениях вы всегда хотите равенства. И все же, вы также хотите чего-то большего – большей приверженности, может быть, или свободы, или стабильности. Что бы это ни было, возможно, вы получите это после сегодняшнего дня, а день обещает быть очень продуктивным. Вы знаете, как привлечь правильное внимание. Помните, однако, о справедливости, когда имеете дело с другими людьми. Вы тот, кто хотел равенства, поэтому убедитесь, что ваше собственное поведение сбалансировано.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Хорошие манеры всегда приветствуются, но не будьте слишком требовательны к себе. Вы все здесь друзья и равные, помните? Вы можешь делать все, что захотите. Там не будет родителей, учителей или боссов, которые будут учить вас жить. Теперь, когда у вас есть это маленькое окошко свободы, каков план? Принесите свой потенциал и таланты. Начните или закончите что-то важное.

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

Возможно, рабочий проект уже давно растягивается, и вам становится немного скучно. Возможно, долгосрочные отношения начинают казаться немного устаревшими. В любом случае, пусть командная работа превратит рутину в нечто увлекательное. Не отгораживайтесь от других людей в своей жизни – от своей возлюбленной, коллег, друзей. Будьте открыты для свежих идей, потому что движение вперед начинается сейчас.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Следите за проходящими людьми, потому что некоторые образы могут вам подойти, если вы задумали изменить образ. Может быть, это цвета или крой. Пусть эти и другие приятные визуальные эффекты вызывают свежую энергию. Слушайте звуки своего мира, и вы, вероятно, начнете слышать их как музыку. Так или иначе, правильным в пятницу будет реагировать на окружение. Все, к чему вы прикасаетесь, станет частью вас, если вы позволите.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

Если в пятницу вы не можете справиться с давлением, вам, возможно, придется выпустить свою бурную энергию из бутылки. Покажите какой-нибудь жест вместо того, чтобы отравлять жизнь страхом. Идите прямо к истине. Может быть, все это резко звучит. Но если вы действительно хотите попасть куда-то, и вас что-то блокирует, это лучший способ устранить препятствия.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

В пятницу ваши природные таланты будут вдохновлять всех, кого вы встречаете, потому что в настоящий момент вы действительно сияете. Разве не приятно быть иногда открытым? Наконец, вы можете просветить мир своими лучшими идеями и стать звездой, которой вы всегда были внутри.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Это смутное, неловкое чувство, которое вы испытали, теперь становится уверенностью – пора что-то делать. Вы невероятно нежны и сострадательны по своей природе, но когда есть проблема, которую вы можете решить, вы способны быть жестоким, как лев. Жизнь становится интересной, когда вы перестаете думать и просто действуете, не так ли? Сегодня вы будете заняты защитой чего-то или кого-то, кого вы любите. Удачи, и сделайте все возможное, чтобы сохранить ваши собственные ресурсы поддержки нетронутыми – то есть, не наживайте врагов, если вам они не нужны.

Напомним, какие рекомендации дал астролог всем знакам зодиака на выходные.