Игрок киевского "Динамо" Караваев признался, что хочет в Крым

Защитник футбольного клуба "Динамо" (Киев) Александр Караваев высказался, что хотел бы посетить Крым для того, чтобы увидется с друзьями.

Об этом Караваев сказал в интервью официальному сайту клуба, передают Українські Новини.

"Да, я провел там (в Крыму, - ред.) определенное количество времени, у меня остались друзья в Крыму. С руководителем "Севастополя" (футбольный клуб, - ред.) остались хорошие отношение, с ним тоже хотелось бы увидеться", - сказал Караваев.

Он отметил, что за время своей футбольной карьеры в Крыму у него остались отличные воспоминания.

"У меня осталось много друзей из "Севастополя" - Игорь Литовка, Вова Танчик, Вова Коваль, Андрей Кива. С Русланом Малиновским до "Севастополя" был знаком", - отметил защитник.

Зимой 2012 Караваев переехал в Севастополь, где играл за местную команду.

В 2014 году на правах аренды стал выступать за луганскую «Зарю». 1 января 2017 года стал игроком турецкого «Фенербахче». 27 июня 2019 года перебрался в киевское "Динамо".

Как сообщали Українські Новини, Динамо переиграло Шахтер в последние 10 минут матча и закончило игру со счетом 2:1 в Суперкубке Украины.

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Костюченко уверен, что украинские футбольные команды еще обязательно сыграют в Крыму в статусе хозяев поля.