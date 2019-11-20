В ГПУ подтвердили, что проводят пять расследований против Павелко

Правоохранительные органы ведут пять уголовных судопроизводств относительно президента ФФУ/УАФ Андрея Павелко и других его должностных лиц. Об этом первый заместитель генерального прокурора Украины официально уведомил главу Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений законодательства и злоупотребления служебным положением главой ФФУ/УАФ Павелко в рамках реализации бюджетной программы по строительству футбольных полей с искусственным покрытием Анатолия Костюха, передает Обозреватель.

Так, сообщается, что главное следственное управление национальной полиции расследует возможное разворовывание бюджетных средств на сумму 270 млн гривен. В ходе расследования прокурор также выявил факты возможной растраты целевых средств, полученных ФФУ/УАФ от УЕФА в рамках программы Хет-трик, а также маркетинговых и спонсорских выплат. Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров Генпрокуратуры Украины.

Также полиция ведет расследование по возможному незаконному завладению бюджетными средствами со стороны ФФУ/УАФ и "ФФУ Продакшн" путем завышения цен на товары. Еще два дела ведут детективы НАБУ относительно лично Андрея Павелко: о возможном злоупотреблении служебным положением, которое привело к закупке полей за завышенными ценами за счет государственного и местного бюджетов, а также о подаче возможно недостоверной информации при декларировании.

Как сообщали Українські Новини, в "Слуге народа" считают, что коррупция Павелко должна стоить ему места главы УАФ и стать поводом для жесткого наказания.

Ранее в СМИ появилась информация, что журналисты раскрыли коррупционные схемы Павелко.