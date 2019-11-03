Журналисты раскрыли коррупционные схемы Павелко, - СМИ

Журналисты передачи "STOP корупції", которая выходит на "5 канале", посвятили один из выпусков президенту Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрею Павелко, передает УНИАН.

Каждый год УЕФА в рамках социальной программы "Хет-трик" выделяет Украине 6 миллионов евро на строительство футбольных полей с искусственным покрытием. Этих средств достаточно, чтобы каждый год строить 300 площадок по всей Украине, но ФФУ решилась распорядиться европейскими миллионами по другому. Вместо строительства площадок, глава ФФУ Павелко решил построить завод по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей. Для этого в 2016 году ФФУ создает ООО "ФФУ-Продакшн" и тратит 8 миллионов евро социальной программы на строительство этого завода. Отечественное покрытие получилось дороже, чем зарубежные аналоги.

Ранее ФФУ покупала иностранное покрытие по 12 евро м2, а цена на собственном заводе неожиданно подскочила до 16 евро. "Это фейковый завод. Он был создан именно для хищения государственных средств", - утверждает Игорь Кочетов, президент Федерации футбола Киева. На то время Павелко был нардепом и главой бюджетного комитета, потому ООО "ФФУ-Продакшн" начала получать бюджетные деньги.

Оказалось, что глава ФФУ Павелко обратился к главе бюджетного комитета Павелко с просьбой выделить 270 миллионов гривень на строительство футбольных площадок и Павелко не отказал. Благодаря махинации с тендерной документацией средства получило выше указанное ООО "ФФУ-Продакшн". Оказалось, что на бюджетные средства на своем заводе построили площадок за 1,5 миллиона за штуку при себестоимости в 700 000 евро. Тем, кто начал ставить неудобные вопросы ФФУ сразу показала "красную карточку".

В ряде регионов под действием Павелко начались смены руководителей. Официально, Андрей Васильевич живет на скромную депутатскую зарплату, но аккаунт его гражданской жены Катерины пестрит дорогими вещами и отдыхом на элитных курортах. Кроме того, журналистам стало известно, что семья Павелко снимала апартаменты в Киеве за 410 000 гривень в месяц.

В прошлом году НАБУ открыло сразу три дела, однако несмотря на это, хоть какими-то результатами Антикоррупционное ведомство похвалиться не может. Есть ли связь в том, что первым вице-президентом ФФУ является начальник специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, можно лишь догадываться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вызвало 16 человек для дачи объяснений в ближайшие дни и составления протоколов об административных правонарушениях в случае наличий оснований.