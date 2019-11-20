В Днипре поймали изготовителей поддельных лекарств с товаром на 5 млн гривен

Служба безопасности Украины заблокировала производство и сбыт поддельных лекарств на 5 миллионов гривен в Днипре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что задержанные изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества.

Продукцию они реализовывали через подконтрольные преступникам аптеки и больницы.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли поддельных лекарств на 5 миллионов гривен.

На данный момент проводится расследование по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств) Уголовного кодекса.

Изготовление поддельных лекарств в Днипре

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада ввела уголовную ответственность от 5 лет до пожизненного лишения свободы с возможной конфискацией имущества за преступления, связанные с фальсификацией лекарств.

Ранее СМИ сообщали, что в Украине вскрыли нелегальное производство онкопрепаратов без лицензий.