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20 ноября 2019, среда, 21:56 25
Силовые структуры 2019-11-20T21:56:50+02:00
Українські Новини
В Днипре поймали изготовителей поддельных лекарств с товаром на 5 млн гривен

В Днипре поймали изготовителей поддельных лекарств с товаром на 5 млн гривен

Лекарства, Подделка, поддельные лекарства
Изготовление поддельных лекарств в Днипре. Фото: СБУ
Изготовление поддельных лекарств в Днипре. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала производство и сбыт поддельных лекарств на 5 миллионов гривен в Днипре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что задержанные изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества.

Продукцию они реализовывали через подконтрольные преступникам аптеки и больницы.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли поддельных лекарств на 5 миллионов гривен.

На данный момент проводится расследование по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств) Уголовного кодекса.

Изготовление поддельных лекарств в ДнипреИзготовление поддельных лекарств в Днипре

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада ввела уголовную ответственность от 5 лет до пожизненного лишения свободы с возможной конфискацией имущества за преступления, связанные с фальсификацией лекарств.

Ранее СМИ сообщали, что в Украине вскрыли нелегальное производство онкопрепаратов без лицензий.

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