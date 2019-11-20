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20 ноября 2019, среда, 18:17 38 Документ
Силовые структуры 2019-11-20T18:30:05+02:00
Українські Новини
СБУ хочет сообщить Стерненко о подозрении

СБУ хочет сообщить Стерненко о подозрении

СБУ, Сергей Стерненко, Сообщение о подозрении
Сергей Стерненко. Фото:
Сергей Стерненко. Фото: "Думская"

Служба безопасности Украины принимает меры для сообщения о подозрении бывшему руководителю одесского отделения "Правого сектора" Сергею Стерненко.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

"На данный момент в рамках уголовного производства проводится комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на сообщение лицу о подозрении", - говорится в ответе.

Таким образом СБУ ответила на вопрос издания, сообщало ли ведомство о подозрении Стерненко.

СБУ напомнила, что расследует дело Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура передала в СБУ дело экс-главы одесского отделения ПС Стерненко. Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных в Одессе. Одного из нападавших он убил, второй сбежал.

Ранее Портнов заявил, что ГПУ незаконно передала дело подозреваемого в убийстве Стерненко в СБУ.

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