СБУ хочет сообщить Стерненко о подозрении

Служба безопасности Украины принимает меры для сообщения о подозрении бывшему руководителю одесского отделения "Правого сектора" Сергею Стерненко.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

"На данный момент в рамках уголовного производства проводится комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на сообщение лицу о подозрении", - говорится в ответе.

Таким образом СБУ ответила на вопрос издания, сообщало ли ведомство о подозрении Стерненко.

СБУ напомнила, что расследует дело Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура передала в СБУ дело экс-главы одесского отделения ПС Стерненко. Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных в Одессе. Одного из нападавших он убил, второй сбежал.

Ранее Портнов заявил, что ГПУ незаконно передала дело подозреваемого в убийстве Стерненко в СБУ.