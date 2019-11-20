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20 листопада 2019, середа, 18:17 14 Документ
Силові структури 2019-11-20T19:00:30+02:00
Українські Новини
СБУ хоче повідомити Стерненку про підозру

СБУ хоче повідомити Стерненку про підозру

СБУ, підозра, Сергій Стерненко
Сергій Стерненко. Фото:
Сергій Стерненко. Фото: "Думська"

Служба безпеки України вживає заходів для повідомлення про підозру колишньому керівнику одеського відділення "Правого сектора" Сергію Стерненку.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

"На даний момент в рамках кримінального провадження проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на повідомлення особі про підозру", - йдеться у відповіді.

Таким чином СБУ відповіла на питання видання, чи відомство повідомляло про підозру Стерненку.

СБУ нагадала, що розслідує справу Стерненка як вбивство та нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура передала у СБУ справу екс-голови одеського відділення ПС Стерненка. Увечері 24 травня 2018 року Стерненко заявив про напад на нього 2 невідомих в Одесі. Одного з нападників він убив, другий втік.

Раніше Портнов заявив, що ГПУ незаконно передала справу підозрюваного у вбивстві Стерненка в СБУ.

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