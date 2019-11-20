Почки украинцев незаконно пересаживали больным израильтянам в Казахстане

На юге Казахстана правоохранительные органы задержали главного врача городской клинической больницы №1 города Шымкент - Абылай Донбай. Он подозревается в проведении незаконной трансплантации органов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

В МВД сообщают, что в 2017-2018 годах в Казахстане действовала банда "черных трансплантологов", организованная иностранцами. В качестве доноров органов привлекались граждане Узбекистана, Киргизии, Украины, которые в связи с финансовыми проблемами продавали собственные почки. Эти органы пересаживали богатым гражданам других стран, в основном из Израиля.

Донбай был задержан полицейскими 18 ноября, в этот же день его отправили под арест в изолятор. Против него возбудили уголовные дела по части 2 статьи 264 (участие в транснациональной преступной группе) и части 3 статьи 116 (незаконное изъятие органов человека) УК Казахстана. Следствие установило, что медик проводил незаконные операции по пересадке органов за крупное вознаграждение.

В ведомстве отметили, что ранее по этому делу был задержан и заключен под стражу врач-трансплантолог Гани Куттымуратов, а также один из членов преступной группы - гражданка Киргизии Б. Тайсалова.

Как сообщали Українські Новини, трансплантолог в киевской больнице нажил состояние на незаконной пересадке печени пациента.

Также частная медклиника на Воскресенке в Киеве торговала человеческими органами, а на киевском вокзале задержали группу злоумышленников, которые вербовали подростков для продажи органов в РФ.