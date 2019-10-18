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18 октября 2019, пятница, 08:45 235
Силовые структуры 2019-10-18T08:50:45+03:00
Українські Новини
Частная медклиника на Воскресенке в Киеве торговала человеческими органами

Частная медклиника на Воскресенке в Киеве торговала человеческими органами

Торговля органами, Клиника
Клиника торговала органами. Фото: Информатор
Клиника торговала органами. Фото: Информатор

В четверг, 17 октября, правоохранители накрыли медицинскую клинику, которая торговала человеческими органами на черном рынке. В здании находились емкости с жидким азотом, которые были подписаны как "почки" и "сердце". Владелец клиники, полностью отрицает предъявленные обвинения.

Как сообщает Информатор, обыски в "Медицинском центре Институт семейной медицины плюс" по адресу улица Курнатовского, 20, начались около 16:30. 

Правоохранители сообщили, что давно следили за подозрительными действиями медучреждения и когда насобирали достаточно доказательств, было принято решение провести обыск. В здании оперативные сотрудники обнаружили контейнеры с жидким азотом, которые были подписаны как "почки" и "сердце". По предварительной версии, материалом для продажи служили органы похищенных ранее людей. Кроме того, в помещении находился огромный сейф. В нем, по всей видимости, находились документы и деньги. По словам сотрудников полиции, хранилище сделано на заказ. У прибывших на место спасателей ГСЧС не получилось вскрыть даже гидравлическими ножницами.

В свою очередь, владелец клиники и его адвокат, которые также находились на месте событий, полностью отрицали, что медучреждение занималось незаконной торговлей органами. Они заявили, что у клиники серьезное имя и она работает в том числе и с иностранцами, а происходящие события сильно портят имидж Украины на международной арене. Кроме того, добавили они, в момент начала обыска в помещении находилась иностранка, которая недавно перенесла операцию и правоохранители могли потревожить ее покой.

На месте работали сотрудники Главного управления полиции Киева и Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Помощь сотрудникам правоохранительных органов оказывала общественная организация "Автопатруль Майдан". Детали происшествия установит следствие.

Клиника торговала органами. Фото: ИнформаторКлиника торговала органами. Фото: Информатор

Как сообщали Українські Новини, в Киеве СБУ задержала группировку, торговавшую человеческими органами.

В Одессе был задержан 20-летний торговец людьми. А на киевском вокзале задержали группу злоумышленников, которые вербовали подростков для продажи органов в РФ.

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