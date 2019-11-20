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  • В России задержали российского военного и заявили, что он шпионил для Украины
20 ноября 2019, среда, 17:34 48
Мир 2019-11-20T17:34:24+02:00
Українські Новини
В России задержали российского военного и заявили, что он шпионил для Украины

В России задержали российского военного и заявили, что он шпионил для Украины

Россия, Шпионаж, Российские военные
Российский военный. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Российский военный. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ФСБ России задержала в Ростовской области российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", - сообщили в ФСБ.

"По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - сообщили в ЦОС.

Следователями ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена"). Следственные действия продолжаются.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в России "иностранными агентами" будут признавать не только юрлица, но и обычных граждан.

РосСМИ сообщали, что в России пенсионер получил 12 лет тюрьмы за "шпионаж" для Украины.

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