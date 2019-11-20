В Україні припинили виплати лікарняних і декретних

Раніше Фонд соціального страхування (ФСС) не передбачив витрати на подарунки дітям на Новий рік, а в середу, 20 листопада, він вимушено припинив перерахування коштів для виплати матеріального забезпечення під час лікарняних і після пологів застрахованим особам.

Про це повідомляється на сайт фонду.

Фінансування не здійснюється у зв'язку із закінченням кошторисних призначень за вказаним напрямом. Загальна сума за заявами-розрахунками, поданими на фінансування у цьому році, становить 13,573 млрд грн, що перевищує кошторисні призначення за цим напрямом на 1,038 млрд грн.

"За чинним законодавством ФСС не може перерахувати кошти за кожним із напрямів фінансування більше, ніж затверджено у бюджеті фонду на 2019 рік, затверджених Кабінетом міністрів. За напрямом матеріального забезпечення заплановані на рік витрати були вичерпані 19 листопада. Кошти на рахунках є, але з сьогоднішнього дня ми не маємо права їх перерахувати до внесення змін в річний бюджет", - цитує прес-служба директора виконавчої дирекції фонду Євгена Баженкова.

Він повідомив, що ФСС веде переговори з Мінсоцполітики, яке, як орган держнагляду за фондом, може за погодженням з Мінфіном подати проект внесення відповідних змін на затвердження Кабміну.

"Проект змін напрацьовано, сподіваюся, Міністерство соціальної політики найближчим часом його подасть. Як тільки уряд ухвалить зміни, виплати будуть відновлені", - зазначив Євген Баженков.

Здійснення страхових виплат, а також фінансування медичних і соціальних послуг для потерпілих на виробництві та реабілітаційного лікування для застрахованих осіб здійснюється Фондом у штатному режимі.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні українців через величезний борг масово позбавили виплат за лікарняними.

Тим часом соцвиплати в 2020 зростуть і стало відомо, які надбавки "світять" пенсіонерам і малозабезпеченим.