Журналистку "Страны" не пустили на брифинг Гончарука в Кабмине

Журналист интернет-издания "Страна.ua" Юлия Корзун сообщила, что пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука отказала ей в доступе на брифинг, проводимый премьером после завершения заседания Кабинета Министров Украины, мотивировав отказ мнимым отсутсвием данных журналиста в списке ранее аккредитовавшихся представтелей средств массовой информации.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Все, что вам необходимо знать про #Урядтехнократів и его реальные достижения. Сегодня меня не пустили на брифинг после заседания Кабмина. Пресс-служба отмазалась по старинке: ”Вас нет в списках”. К слову, а кто придумал систему аккредитации по гугл-форме? Гениально для пиарщиков. Журналисту нереально доказать, что он на самом деле вовремя аккредитовался (как я). Разговаривать с пресс-службой бесполезно - все равно что говорить с Теслой (Tesla). На мою просьбу пропустить меня, услышала категорическое "Нет, там уже личная охрана Гончарука". Да, открою тайну: премьер не приезжает на брифинги на самокате, а приходит с личной охраной. Но не понимаю, зачем она ему, если у него есть такая выдрессированная пресс-служба?" - написала она.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 13 ноября у Гончарука 4 штатных советника, 17 внештатных советника и 2 помощника.