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20 ноября 2019, среда, 15:27 79
Судебная власть 2019-11-20T15:32:33+02:00
Українські Новини
Суд подтвердил законность избрания Гречковского и Маловацкого в ВСП

Суд подтвердил законность избрания Гречковского и Маловацкого в ВСП

Алексей Маловацкий, Павел Гречковский, ВСП

Окружной административный суд Киева подтвердил законность решения Съезда адвокатов об избрании в Высший совет правосудия адвокатов Павла Гречковского и Алексея Маловацкого.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Гречковский, передают Українські Новини.

Гречковский также прикрепил электронную версию решения суда.

Иск в суд был подан благотворительным фондом Хилько к Совету адвокатов Украины и Национальной ассоциации адвокатов в марте текущего года.

ОАСК отказался признавать незаконным и отменять решение Съезда адвокатов на основании ч.2 ст. 5 закона "О Высшем совете правосудия", которая устанавливает запрет на повторное избрание в ВСП.

Ссылаясь на нормы Конституции, решения Конституционного суда, а также упомянутого закона, суд постановил, что ограничения избираться в ВСП повторно распространяются на лиц, которые были избраны в Совет после 17 марта 2017 года, дня создания Высшего совета правосудия.

"Распространение такого ограничения на лиц, которые были избраны (назначены) в состав Высшего совета юстиции до вступления в силу Конституции Украины в редакции закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части правосудия)" №1401-VIII, ч. 2 ст. 5 закона Украины "О Высшем совете правосудия", на что это указывает истец, … является противоправным", - говорится в решении суда.

Кроме того, ОАСК сослался на решение Большой палаты Конституционного суда, которая отказалась открывать производство на основании обращения 48 народных депутатов относительно официального толкования ч. 5 ст. 131 Конституции в контексте того, имеет ли право избираться в ВСП член Высшего совета юстиции.

Суд интерпретировал данный отказ КС в пользу четкости формулировки конституционной нормы 131-й статьи. 

Суд также указал на то, что фонд Хилько оспаривал акты индивидуального действия, а истец не является ни адвокатом, ни кандидатом в ВСП, ни членом Совета, то есть, спариваемое им решение не ущемляет его в правах и обязанностях.

Андрей Хилько известен многократной подачей судебных исков, в том числе к кандидатам в президенты в апреле этого года.

Как сообщали Українські Новини, 15 февраля съезд адвокатов Украины избрал Павла Гречковского и Алексея Маловацкого членами Высшего совета правосудия.

Также Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор члену ВСП Гречковскому.

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