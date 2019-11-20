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20 ноября 2019, среда, 13:38 720
Силовые структуры 2019-11-20T16:30:04+02:00
Українські Новини
В Днепропетровской области задержали мужчину, который призывал к терактам в День достоинства и свободы

В Днепропетровской области задержали мужчину, который призывал к терактам в День достоинства и свободы

СБУ, Подготовка теракта, День достоиства и свободы, Призыв к теракту
Задержанный мужчина. Фото: пресс-служба СБУ
Задержанный мужчина. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины заявила, что задержан мужчина, призывавший к терактам в День достоинства и свободы, по заданию спецслужб России в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"В Днепропетровской области СБУ задержала жителя города Каменское, который по заданию спецслужб РФ распространял в социальных сетях публичные призывы к совершению террористических актов в День достоинства и свободы", - сказано в нем.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина был привлечен к сотрудничеству представителем информационной группы "Сапфир", созданной Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ.

Отмечается, что мужчина согласился на сотрудничество по идеологическим соображениям.

По заданию кураторов подозреваемый от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях.

Накануне Дня достоинства и свободы провокатор начал размещать призывы к совершению террористических актов в городах Украины, в частности Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

"По замыслу спецслужб РФ, действия провокатора должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне и во время празднования. В случае осуществления каких-либо реальных провокаций или беспорядков российские СМИ были готовы распространить информацию об их организации именно участниками патриотических организаций и движений. Это должно негативно повлиять на международный имидж Украины в мире", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что специалисты СБУ в сфере информационной безопасности разоблачили замысел сотрудников спецслужб РФ и блокировали деятельность их агента.

Следователи провели обыск по адресу проживания подозреваемого, изъяли компьютерную технику, на которой хранятся необходимые для досудебного расследования доказательства.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса, жителю Днепропетровской области грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщали Українськi Новини, МВД задействует все подразделения для охраны правопорядка во время акций по случаю Дня достоинства и свободы. 

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