У Дніпропетровській області затримали чоловіка, який закликав до терактів у День гідності і свободи

Служба безпеки України заявила, що затриманий чоловік, який закликав до терактів у День гідності і свободи, за завданням спецслужб Росії в Дніпропетровській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"У Дніпропетровській області СБУ затримала жителя міста Кам'янське, який за завданням спецслужб РФ поширював у соціальних мережах публічні заклики до вчинення терористичних актів у День гідності та свободи", - сказано в ньому.

Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що чоловік був притягнутий до співпраці представником інформаційної групи "Сапфір", створеної Головним управлінням Генштабу Збройних сил РФ.

Наголошується, що чоловік погодився на співпрацю з ідеологічних міркувань.

За завданням кураторів підозрюваний від імені проукраїнського активіста зареєструвався в соцмережах.

Напередодні Дня гідності і свободи провокатор почав розміщувати заклики до вчинення терористичних актів у містах України, зокрема Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

"За задумом спецслужб РФ, дії провокатора повинні були створити інформаційний фон для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні напередодні та під час святкування. У разі здійснення будь-яких реальних провокацій чи заворушень російські ЗМІ були готові поширити інформацію про їх організацію саме учасниками патріотичних організацій і рухів. Це повинно було негативно вплинути на міжнародний імідж України у світі", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що фахівці СБУ у сфері інформаційної безпеки викрили задум співробітників спецслужб РФ і блокували діяльність агента.

Слідчі провели обшук за адресою проживання підозрюваного, вилучили комп'ютерну техніку, на якій зберігаються необхідні для досудового розслідування докази.

За вчинення злочину, передбаченого ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу, жителю Дніпропетровської області загрожує позбавлення волі на термін до 5 років.

Триває досудове слідство.

Як повідомляли Українські Новини, МВС задіє всі підрозділи для охорони правопорядку під час акцій з нагоди Дня гідності і свободи.