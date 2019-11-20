Вместо защиты лесов Рада новым законопроектом позволяет сплошные рубки в Карпатах, - эколог

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)", который был подписан Владимиром Зеленским, наоборот, позволяет проведение сплошных рубок в Карпатах.

Об этом говорится в сообщении организации "Экология. Право. Человек" по результатам проведенного анализа.

"Проведенный ЭПЛ анализ показывает, что несмотря на название, этот законопроект, наоборот, позволяет проведение сплошных рубок в Карпатах, снимает мораторий на проведение рубок главного пользования в высокогорных лесах и позволяет использовать для заготовки и вывоза древесины гусеничные тракторы! Частности, вышеуказанным законопроектом вносятся изменения в Закон Украины "О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона". И если раньше в отдельных категориях лесов (в высокогорных лесах, расположенных выше 1100 метров над уровнем моря, в берегозащитных участках леса и т.д.) рубки главного пользования были запрещены вообще, то теперь в этих категориях разрешаются сплошные рубки главного пользования. То есть, теперь лесохозяйственные предприятия могут на легальной основе делать в таких лесах коммерческие рубки главного пользования", - говорится в нем.

Законопроект фактически:

снимает мораторий на проведение рубок главного пользования в отдельных категориях лесов (в высокогорных лесах, расположенных выше 1100 метров над уровнем моря, в берегозащитных участках леса и т.п.);

не вводит запрета на проведение сплошных санитарных рубок, позволяет проведение постепенных рубок главного пользования (которые по факту не сильно отличаются от сплошных)

позволяет использование любых видов техники для проведения лесозаготовки.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин придумал, как будет развивать Карпаты и утвердил госпрограмму.

Ранее Рада запретила сплошную вырубку лесов на склонах карпатских гор.