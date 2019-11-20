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20 ноября 2019, среда, 12:21 382
Верховная Рада и партии 2019-11-20T12:25:25+02:00
Українські Новини
Вместо защиты лесов Рада новым законопроектом позволяет сплошные рубки в Карпатах, - эколог

Вместо защиты лесов Рада новым законопроектом позволяет сплошные рубки в Карпатах, - эколог

Лес, Карпаты, Вырубка леса, Запрет на вырубку леса
Вырубка леса Фото: budport.com
Вырубка леса Фото: budport.com

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)", который был подписан Владимиром Зеленским, наоборот, позволяет проведение сплошных рубок в Карпатах.

Об этом говорится в сообщении организации "Экология. Право. Человек" по результатам проведенного анализа.

"Проведенный ЭПЛ анализ показывает, что несмотря на название, этот законопроект, наоборот, позволяет проведение сплошных рубок в Карпатах, снимает мораторий на проведение рубок главного пользования в высокогорных лесах и позволяет использовать для заготовки и вывоза древесины гусеничные тракторы! Частности, вышеуказанным законопроектом вносятся изменения в Закон Украины "О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона". И если раньше в отдельных категориях лесов (в высокогорных лесах, расположенных выше 1100 метров над уровнем моря, в берегозащитных участках леса и т.д.) рубки главного пользования были запрещены вообще, то теперь в этих категориях разрешаются сплошные рубки главного пользования. То есть, теперь лесохозяйственные предприятия могут на легальной основе делать в таких лесах коммерческие рубки главного пользования", - говорится в нем.

Законопроект фактически:

  • снимает мораторий на проведение рубок главного пользования в отдельных категориях лесов (в высокогорных лесах, расположенных выше 1100 метров над уровнем моря, в берегозащитных участках леса и т.п.);
  • не вводит запрета на проведение сплошных санитарных рубок, позволяет проведение постепенных рубок главного пользования (которые по факту не сильно отличаются от сплошных)
  • позволяет использование любых видов техники для проведения лесозаготовки.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин придумал, как будет развивать Карпаты и утвердил госпрограмму. 

Ранее Рада запретила сплошную вырубку лесов на склонах карпатских гор.

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