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19 ноября 2019, вторник, 22:52 112
Общество 2019-11-19T22:57:01+02:00
Українські Новини
В Киеве пятерых студентов подкосила острая кишечная инфекция

В Киеве пятерых студентов подкосила острая кишечная инфекция

Отравление, Кишечная инфекция, Отравление в ресторане
Отравление. Фото: pixabay
Отравление. Фото: pixabay

Вчера, 18 ноября, в Киеве зарегистрировали пять случаев острой кишечной инфекции среди студентов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы.

Так, сообщается, что отравления возможно связаны с едой в ресторане одного из столичных отелей.

Отмечается, что должностные лица службы провели инспекцию, которая установила нарушения требований Закона об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов, а именно: не представлены сведения о проведении госрегистрации мощности оператора рынка; мощность не поддерживается в чистоте; частично повреждено покрытие стен и пола в помещении раздаточной; не обеспечено размещение пищевых отходов в закрытых контейнерах, сконструированных так, чтобы обеспечить максимальный уровень защиты.

По состоянию на 19 ноября распорядительными документами столичного главка Госпродпотребслужбы прекращена деятельность по обороту пищевых продуктов в гостиничном комплексе в связи с несоблюдением оператором рынка законодательства Украины о безопасности и качестве пищевых продуктов, говориться в сообщении ведомства.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве 14 человек отравились поминальным коливом с сальмонеллами в "Бюджет-кафе".

Ранее полсотни детей отравились в школьной столовой Одессы.

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