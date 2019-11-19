Утренние пробежки на 15 км: 65-летний Лукашенко похвастался физической подготовкой

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах совершал утренние пробежки на 15 км. Об этом он рассказал на Олимпийском собрании НОК, сообщает БЕЛТА.

Так, Лукашенко рассказал, что усиленно тренировался.

"Начали бегать. Я в своем возрасте - 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная. Вот бегу и думаю (про белорусских спортсменов), как они там, в Дохе (на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Катаре). Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка - уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу. Правда, написали, что я там умираю. Понял, что настоящий спортсмен и в этих условиях должен бегать и давать результат", - сказал Лукашенко.

Отметим, что Александру Лукашенко 65 лет.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко будет баллотироваться в президенты Беларуси в 2020 году.

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