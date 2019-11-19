Жителям села в Британії регулярно підкидають пакети з грошима

У села Блекхолл-Кольєри у Великобританії поліція вже кілька років намагається з'ясувати, навіщо невідомий залишає пакети з грошима місцевим жителям.

Про ситуацію розповіли на сторінці поліції англійського графства Дарем в Facebook, пише "Європейська правда".

Пакети з грошима знаходили вже 13 разів з 2014 року, причому остання знахідка сталася вчора вранці, 18 листопада. В цьому році пакети з грошима знаходили вже чотири рази.

В пакеті майже завжди сума в 2000 фунтів стерлінгів банкнотами по 20 фунтів. Їх завжди залишають на видному місці в різних місцях по всій селі.

У поліції розповіли, що опитали безліч людей і організацій у селі, а також перевірили місцеві відділення банку і пошти. Пакети також перевірили на наявність відбитків пальців, але нічого з'ясувати не вдалося.

Жителі села зазвичай здають пакети з грошима в поліцію, після закінчення двох тижнів їх віддають тому, хто знайде, так як за цей час ніхто за ними не звертався.

Як повідомляли Українські Новини, турецький Робін Гуд сплатив борги бідних в магазині і залишив конверти з грошима.

Раніше жителі міста Брауншвейга, що на півночі Німеччини, кажуть, що навчилися вірити в чудеса. В місті невідомий розсилав людям значні суми грошей у конвертах.