підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
19 листопада 2019, вівторок, 21:47 28
Європа 2019-11-19T23:45:02+02:00
Українські Новини
Жителям села в Британії регулярно підкидають пакети з грошима

Жителям села в Британії регулярно підкидають пакети з грошима

Гроші, Великобританія, Поліція, пакет з грошима
Пакет з грошима в села Блэкхолл-Кольери. Фото: Durham Constabulary
Пакет з грошима в села Блэкхолл-Кольери. Фото: Durham Constabulary

У села Блекхолл-Кольєри у Великобританії поліція вже кілька років намагається з'ясувати, навіщо невідомий залишає пакети з грошима місцевим жителям.

Про ситуацію розповіли на сторінці поліції англійського графства Дарем в Facebook, пише "Європейська правда".

Пакети з грошима знаходили вже 13 разів з 2014 року, причому остання знахідка сталася вчора вранці, 18 листопада. В цьому році пакети з грошима знаходили вже чотири рази.

В пакеті майже завжди сума в 2000 фунтів стерлінгів банкнотами по 20 фунтів. Їх завжди залишають на видному місці в різних місцях по всій селі.

У поліції розповіли, що опитали безліч людей і організацій у селі, а також перевірили місцеві відділення банку і пошти. Пакети також перевірили на наявність відбитків пальців, але нічого з'ясувати не вдалося.

Жителі села зазвичай здають пакети з грошима в поліцію, після закінчення двох тижнів їх віддають тому, хто знайде, так як за цей час ніхто за ними не звертався.

Як повідомляли Українські Новини, турецький Робін Гуд сплатив борги бідних в магазині і залишив конверти з грошима.

Раніше жителі міста Брауншвейга, що на півночі Німеччини, кажуть, що навчилися вірити в чудеса. В місті невідомий розсилав людям значні суми грошей у конвертах.

Більше новин про: Гроші Великобританія Поліція пакет з грошима

Архів
Новини
Олександра Клітіна. Фото: Facebook/Олександра Клітіна
Заступницю міністра, що потрапила в секс-скандал, пранкер Джокер вивів на "виправдання" і розповідь про корупційні схеми 23:54
У Києві п'ятьох студентів підкосила гостра кишкова інфекція 22:52
В Україні на 25% збільшилася кількість ДТП через водіння в нетверезому вигляді 22:27
Скоротили майже в 200 разів: обвинувачення Насірова зачитали за 10 хвилин, хоча раніше читали його півтора року 22:02
Жителям села в Британії регулярно підкидають пакети з грошима 21:47
більше новин
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
"Бізнес-Варта" звернулася до Президента Зеленського на захист ГК "Укрлендфармінг" Бахматюка 11:46
Повернення корупції в "Аграрний Фонд" ставить під удар земельну реформу, - Jamestown Foundation 14:33
більше новин
Фонд держмайна не може обґрунтувати необхідність реприватизації "Укртелекому", – ЗМІ 13:22
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Суд призначив лінгвістичну експертизу промови Порошенка на РНБО 12:50
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Баканова 14:12
Чекаємо вас на корпоративах, можна зі своїм піаніно, - Тимошенко відповіла Зеленському 13:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok