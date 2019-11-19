Данилюк предлагал должность министра обороны подполковнику США, дающему показания в деле Трампа

Подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности Александр Виндман, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины. Об этом Виндман сказал во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте, передает "Европейская правда".

Виндман заявил, что бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предлагал ему должность министра обороны Украины.

Он добавил, что получив предложение, он доложил об этом своим руководителям и "соответствующим контрразведчикам", а затем "забыл об этом".

"Я американец ... Я немедленно отклонил эти предложения", - сказал Виндман, добавив, что "вся эта концепция была достаточно комичной".

Виндман заявил, что его руководители никогда не поднимали с ним вопрос о конфликте интересов, продолжая работу с Советом национальной безопасности после этого предложения.



Как сообщали Українські Новини, Александр Виндман рассказал трем комитетам нижней палаты Конгресса США, что некоторые ключевые слова и выражения, в опубликованном Белым домом разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским были пропущены.