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19 ноября 2019, вторник, 20:42 454
Политика 2019-11-19T20:43:36+02:00
Українські Новини
Данилюк предлагал должность министра обороны подполковнику США, дающему показания в деле Трампа

Данилюк предлагал должность министра обороны подполковнику США, дающему показания в деле Трампа

Должность, Александр Данилюк, Александр Виндман, Министр обороны Украины
Александр Виндман. Скриншот: YouTube/ PBS NewsHour
Александр Виндман. Скриншот: YouTube/ PBS NewsHour

Подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности Александр Виндман, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины. Об этом Виндман сказал во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте, передает "Европейская правда".

Виндман заявил, что бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предлагал ему должность министра обороны Украины.

Он добавил, что получив предложение, он доложил об этом своим руководителям и "соответствующим контрразведчикам", а затем "забыл об этом".

"Я американец ... Я немедленно отклонил эти предложения", - сказал Виндман, добавив, что "вся эта концепция была достаточно комичной".

Виндман заявил, что его руководители никогда не поднимали с ним вопрос о конфликте интересов, продолжая работу с Советом национальной безопасности после этого предложения.


Как сообщали Українські Новини, Александр Виндман рассказал трем комитетам нижней палаты Конгресса США, что некоторые ключевые слова и выражения, в опубликованном Белым домом разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским были пропущены.

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