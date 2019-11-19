В "Слуге народа" заявили о готовности проголосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко

Фракция "Слуга народа" выступает за снятие неприкосновенности с бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил заместитель председателя фракции Александр Корниенко в интервью НВ.

Так, Корниенко заявил, что "Слуга народа" готова поддержать снятие неприкосновенности с Порошенко.

"Все мотивированы (голосовать) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее (неприкосновенности) отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет с целью процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию, такие голосования будут не нужны", - сказал он.

Относительно возможного голосования за согласие на привлечение к уголовной ответственности и содержание под стражей Порошенко Корниенко отметил, что эти вопросы вынесут на отдельное рассмотрение фракции.

Корниенко добавил, что депутаты в этом вопросе будут определяться самостоятельно в соответствии с "качеством подозрения" и "по другим политическим мотивам".

Кроме того, депутат заявил, что подозрение Порошенко находится в ГПУ и он не знает, когда его получит аппарат Верховной Рады.

Как сообщали Українські Новини, ГБР отказалось закрыть дело против Порошенко.

Ранее в ГБР начали расследовать заявление о захвате власти Порошенко при назначении членов Высшего совета правосудия.