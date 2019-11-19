В России приняли закон, разрешающий демонстрировать свастику

Депутаты Госдумы России единогласно приняли закон, который разрешает демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику при соблюдении определенных условий.

За принятие решения в третьем чтении проголосовали 379 депутатов, пишет Meduza.

Согласно закону, нацистскую и экстремистскую символику и атрибутику разрешается демонстрировать при условии, что к идеологии нацизма или экстремизма формируется негативное отношение, а также отсутствуют признаки пропаганды или оправдания такой идеологии.

Первоначально авторы закона предлагали разрешить демонстрацию нацистской и экстремистской символики "при условии осуждения нацизма", но затем эту формулировку убрали из текста. Также из документа исчезло упоминание, что демонстрация возможна только в научных работах, книгах, произведениях искусства, материалах СМИ и образовательных материалах.

Законопроект, отменяющий административное наказание за использование нацистской и экстремистской символики без ее пропаганды, пока не принят.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве взломали компьютерную систему в торговом центре и показали нацистскую свастику.

Позже подростку, показавшему свастику в ТРЦ в Киеве, сообщили о подозрении.