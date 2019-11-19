подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
  • Новости
  • Мир
  • В России приняли закон, разрешающий демонстрировать свастику
19 ноября 2019, вторник, 18:55 8
Мир 2019-11-19T18:58:03+02:00
Українські Новини
В России приняли закон, разрешающий демонстрировать свастику

В России приняли закон, разрешающий демонстрировать свастику

Россия, Нацисты, Госдума, Свастика

Депутаты Госдумы России единогласно приняли закон, который разрешает демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику при соблюдении определенных условий.

За принятие решения в третьем чтении проголосовали 379 депутатов, пишет Meduza.

Согласно закону, нацистскую и экстремистскую символику и атрибутику разрешается демонстрировать при условии, что к идеологии нацизма или экстремизма формируется негативное отношение, а также отсутствуют признаки пропаганды или оправдания такой идеологии.

Первоначально авторы закона предлагали разрешить демонстрацию нацистской и экстремистской символики "при условии осуждения нацизма", но затем эту формулировку убрали из текста. Также из документа исчезло упоминание, что демонстрация возможна только в научных работах, книгах, произведениях искусства, материалах СМИ и образовательных материалах.

Законопроект, отменяющий административное наказание за использование нацистской и экстремистской символики без ее пропаганды, пока не принят.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве взломали компьютерную систему в торговом центре и показали нацистскую свастику.

Позже подростку, показавшему свастику в ТРЦ в Киеве, сообщили о подозрении.

Больше новостей о: Россия Нацисты Госдума Свастика

Архив
Новости
США сейчас как Россия с их "что там у хохлов", - Пристайко 19:03
В России приняли закон, разрешающий демонстрировать свастику 18:55
Дзензерскому сообщили о подозрении в попытке скрыть 4,7 млрд гривен финобязательств 18:43
Суд отпустил Ляшко на поруки депутатов от "Евросолидарности" и "Батькивщины" 18:40
Через Украину стали чаще летать: количество транзитных рейсов увеличилось почти на 60% 18:19
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020 17:37
больше новостей
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok