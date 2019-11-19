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19 листопада 2019, вівторок, 18:43 37
Судова влада 2019-11-19T19:07:05+02:00
Українські Новини
Дзензерському повідомили про підозру у приховуванні 4,7 млрд гривень фінзобов'язань

Дзензерському повідомили про підозру у приховуванні 4,7 млрд гривень фінзобов'язань

НАБУ, Денис Дзензерський, Недекларування
Денис Дзензерський. Фото: dzenzersky.com
Денис Дзензерський. Фото: dzenzersky.com

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому депутату Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Денису Дзензерському про підозру у недекларуванні 4,7 млрд гривень фінансових зобов'язань.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Встановлено, що в 2015-2018 роках колишній депутат, з метою приховування інформації про своє реальне майнове становище, не задекларував наявність у себе невиконаних фінансових зобов'язань перед банківськими установами України на суму понад 4,7 млрд гривень.

Дії екс-депутата кваліфіковані за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Вказується, що підозра було відправлено поштою та за допомогою електронного зв'язку, оскільки Дзензерський не проживає за місцем прописки.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відновило розслідування справи проти колишнього депутата Дзензерського (НФ) і його мільярдних боргів.

Раніше, 24 липня 2018 року САП закрила справу по факту невнесення Дзензерським в декларацію фінзобов'язань на понад 4 млрд гривень.

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