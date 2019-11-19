Гороскоп на сегодня: что предрекли звезды всем знакам зодиака

В то время, как период с 18 по 25 ноября несет крупные изменения и перестановки, энергии вторника направлена на проявление щедрости, как материальной, так и эмоциональной. Львам, водолеям, скорпионам и телецам звезды советуют делиться своими навыками. Другим знакам может понравиться делиться эмоциональными ресурсами, отдавая свое время и сочувствие тому, кто переживает трудные времена. Заглядывая в будущее, кармическое исцеление возможно в субботу, 23 ноября. Подробный прогноз на вторник, 19 ноября, для каждого знака читайте в гороскопе.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (март 21 - апрель 20)

Ваше хорошее настроение поможет превратить любое собрание в вечеринку. Даже скучная деловая встреча пройдет весело, когда вы рядом. Вам удастся шутить и успокаивать людей. Это может быть реальным вкладом в ваш авторитет. Когда люди расслаблены, они более склонны к сотрудничеству. Они также с большей вероятностью купят все, что вы пытаетесь продать.

Телец (апрель 21 - май 21)

На каком-то уровне вы жаждете во вторник признания. Вы можете оказаться в режиме повышенной отдачи на работе или среди друзей. Если вы с людьми, которых вы знаете и любите, все хорошо. Они знают вас достаточно, чтобы просто улыбаться и мириться с вами. Но в компании коллег или незнакомцев знайте, будьте осторожны. Вам нужно искреннее внимание людей, а не корыстное.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Это отличный день, чтобы играть с детьми. Даже если у вас нет собственных детей, вы можете делать развлечь детей друзей. Во вторник ваша энергия ребенка особо будет выражена. Потому что вы сами просто большой ребенок. Так что веселитесь.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Во вторник очень важно создать теплую, ласковую связь со своими близкими. Собрания семьи и друзей должны стать хорошим досугом. И вы всегда готовы оценить чью-то шутку или другое выступление – даже если вы немного стеснительны, чтобы требовать внимания сами. С другой стороны, вы можете оказаться в центре внимания, в конце концов. Веселитесь этому.

Лев (июль 23 - август 23)

Чувствуете себя сосредоточенным и смелым? Сегодня начинается новый личный цикл, и вы полны энергии. Ваши цели ясны, и у вас есть решимость, необходимая для их достижения. Но что еще важнее, вы верите в себя. Не позволяйте ничему повредить этому прекрасному чувству оптимизма.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

Это хороший день, чтобы немного распустить волосы, образно говоря. Вы живете большую часть своей жизни по правилам, и по своей природе вы изысканный человек. Это отличный день для романтики, будь то свидание с кем-то особенным или просто с собой. Побалуйте себя немного.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Это прекрасный день, чтобы позволить внутреннему ребенку вступить в игру. Конечно, один из лучших способов сделать это – общаться с детьми. Даже если у вас нет собственных детей, вы можете повозиться со своими младшими родственниками. Игра с котенком или щенком создает такое же настроение. То же самое можно сказать и о творчестве в свободной форме, яркой и выразительной.

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

Это может быть трудный день, особенно если вы оказались в драматической ситуации. Если вы не согласны с вашим возлюбленным, близким другом или кем-то еще, постарайтесь направить эту энергию в позитивном ключе. Вы очень креативны сейчас. Почему бы не превратить ваши разочарования в стихотворение, рассказ или картину? Физические упражнения также может помочь вам выпустить пар.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Будьте креативны во вторник. Это не должно быть трудно: ваше воображение теперь живо, а ваша энергия высока. Если вы творческий человек, то будете увлечены своей работой. И заодно вдохновите других. Даже если вы просто отдыхаете с друзьями в неформальной обстановке. Ваша личность ставит всех в непринужденное настроение, и вскоре идеи начинают действовать!

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

Отдохните от своей обычной рутины – особенно от своих тяжелых обязанностей – и повеселись. Конечно, трудно хорошо провести время, если работа или какая-то другая обязанность скрывается в глубине вашего сознания. Но вам будет намного лучше, если вы сможете просто забыть о своих обязанностях, хоть ненадолго.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Во вторник естественно хотеть признания за ваше творчество. Вы новатор, и вы проделали отличную, необычную работу. Ваша энергия сейчас высока, и вы чувствуете себя на вершине успеха. Это отличный день, чтобы выступить перед публикой или склонить людей на свою сторону. Просто будьте скромны, пока вы делаете свое дело.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Теплота и привязанность приобретают во вторник особое значение. Вы жаждете близости со своими близкими. Но, возможно вы хотите их одобрения. Если вы не получаете это, то можете почувствовать душевную боль. Но просто знайте, что это короткий этап, который скоро пройдет. Вы будете чувствовать себя более устойчивым через день или два. А пока побалуйте себя любовью, которую вы заслуживаете.