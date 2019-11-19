подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
19 ноября 2019, вторник, 17:59 82
Внешняя политика 2019-11-19T18:06:33+02:00
Українські Новини
Германия предоставила Украине €1,2 млрд. Надеюсь, это оценят, - глава МИД Германии о том, что Меркель мало пом

Германия предоставила Украине €1,2 млрд. Надеюсь, это оценят, - глава МИД Германии о том, что Меркель мало помогает Украине

Меркель Ангела, Владимир Зеленский, Хайко Маас, Помощь Украине
Ангела Меркель
Ангела Меркель

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на вопрос о высказываниях Президента Зеленского в разговоре с Президентом США Дональдом Трампом о том, что канцлер Германии Ангела Меркель делает недостаточно для Украины сказал, что Германия предоставила Украине €1,2 млрд и эта поддержка будет продолжаться, передают Українські Новини. 


"Президент Зеленский очень открытая личность. Я так понимаю, что с ним можно говорить, когда есть какие-то недопонимания, и таким образом решать проблемы. Хотя это не нужно, потому что мы ранее часто разговаривали, в том числе о поддержке, которую Германия предоставляла Украине за последние годы. Это 1,2 млрд евро, и эта поддержка будет продолжаться. В январе следующего года несколько секретарей приедут из Германии в Украину, чтобы договориться о новых проектах. Я надеюсь, это признают в Украине", - ответил он. 

В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с Маасом в Киеве призвал обращать внимание не на эмоциональные заявления политиков, а на их дела и результат.

"Вы должны понимать, что Украина теряет своих сыновей и дочерей ежедневно. Поэтому для нас каждый день, когда мы не могли встретиться, каждая пропущенная встреча - это очень больно и эмоционально. Именно поэтому прошу воспринимать иногда спокойно то, что говорят украинские политики, и больше обращать внимание на то, что нам удается достичь. Несмотря на все сложности процесса, мы все-таки продвигаемся по нему", - сказал он.

Отвечая на вопрос о последних заявлениях французского Президента Эммануэля Макрона об Организации Североатлантического договора (НАТО) и России, Пристайко отметил, что Украина все это слышит, но судит не по словам, а по действиям.

Как сообщали Українські Новини, Трамп и Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны Меркель. 

Больше новостей о: Меркель Ангела Владимир Зеленский Хайко Маас Помощь Украине

Архив
Новости
США сейчас как Россия с их "что там у хохлов", - Пристайко 19:03
В России приняли закон, разрешающий демонстрировать свастику 18:55
Дзензерскому сообщили о подозрении в попытке скрыть 4,7 млрд гривен финобязательств 18:43
Суд отпустил Ляшко на поруки депутатов от "Евросолидарности" и "Батькивщины" 18:40
Через Украину стали чаще летать: количество транзитных рейсов увеличилось почти на 60% 18:19
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020 17:37
больше новостей
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok