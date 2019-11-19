Германия предоставила Украине €1,2 млрд. Надеюсь, это оценят, - глава МИД Германии о том, что Меркель мало помогает Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на вопрос о высказываниях Президента Зеленского в разговоре с Президентом США Дональдом Трампом о том, что канцлер Германии Ангела Меркель делает недостаточно для Украины сказал, что Германия предоставила Украине €1,2 млрд и эта поддержка будет продолжаться, передают Українські Новини.



"Президент Зеленский очень открытая личность. Я так понимаю, что с ним можно говорить, когда есть какие-то недопонимания, и таким образом решать проблемы. Хотя это не нужно, потому что мы ранее часто разговаривали, в том числе о поддержке, которую Германия предоставляла Украине за последние годы. Это 1,2 млрд евро, и эта поддержка будет продолжаться. В январе следующего года несколько секретарей приедут из Германии в Украину, чтобы договориться о новых проектах. Я надеюсь, это признают в Украине", - ответил он.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с Маасом в Киеве призвал обращать внимание не на эмоциональные заявления политиков, а на их дела и результат.

"Вы должны понимать, что Украина теряет своих сыновей и дочерей ежедневно. Поэтому для нас каждый день, когда мы не могли встретиться, каждая пропущенная встреча - это очень больно и эмоционально. Именно поэтому прошу воспринимать иногда спокойно то, что говорят украинские политики, и больше обращать внимание на то, что нам удается достичь. Несмотря на все сложности процесса, мы все-таки продвигаемся по нему", - сказал он.

Отвечая на вопрос о последних заявлениях французского Президента Эммануэля Макрона об Организации Североатлантического договора (НАТО) и России, Пристайко отметил, что Украина все это слышит, но судит не по словам, а по действиям.

Как сообщали Українські Новини, Трамп и Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны Меркель.