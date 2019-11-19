Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП с 2,7% до 3,6% в 2019

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины с 2,7% до 3,6% в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, передают Українські Новини.

Рост экономики Украины в 2019 году, согласно обновленному прогнозу, может составить порядка 3,6%.

По данным ВБ, он может ускориться до 3,7% и 4,2% в 2020-2021 годах при условии проведения необходимых реформ.

Ранее прогнозировался рост ВВП в 3,4% в 2020-м и 3,8% в 2021 году.

Отмечается, что внедрение амбициозного плана реформ, определенного новым правительством, ускорит приток инвестиций и экономический рост, что должно помочь создать новые рабочие места и повысить уровень жизни населения Украины.

Всемирный банк также подчеркивает важность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и создания прозрачного и эффективного рынка земли.

Это может позволить ускорить рост ВВП Украины на 0,5-1,5 п.п. в год в течение следующих 5 лет.

Как сообщали Українські Новини, в июле-сентябре 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

А в апреле-июне 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 927,773 млрд гривен (в фактических ценах).