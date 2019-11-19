Железнодорожные госпитали планируют сделать доступными для всех желающих

Министерство инфраструктуры рассматривает возможность передачи в концессию железнодорожных больниц.

Об этом журналистам сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передают Українськi Новини.

"По железнодорожным госпиталям я думаю у нас есть возможность сдавать их в концессию. Есть такой опыт, во многих странах, он очень эффективный", - сказал он.

При этом он добавил, что Мининфраструктуры не планирует передавать ж/д госпитали в сферу управления министерства здравоохранения.

Министр отметил, что вследствие изменения системы финансирования здравоохранения и внедрения принципа "деньги идут за пациентом" ж/д госпитали смогут оказывать медицинские услуги не только сотрудникам железнодорожной отрасли, но и всем желающим.

Как сообщали Українськi Новини, Мининфраструктуры планирует передать в концессию международные аэропорты в Черновцах, Херсоне и Запорожье.

А "экс"-министры экономики предостерегли Зеленского от массовой концессии.

Также летом сообщалось, что новый законопроект "О концессии" будет аннулирован.