Железнодорожные госпитали планируют сделать доступными для всех желающих

Министерство инфраструктуры рассматривает возможность передачи в концессию железнодорожных больниц. Об этом журналистам сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передают Українськi Новини. "По железнодорожным госпиталям я думаю у нас есть возможность сдавать их в концессию. Есть такой опыт, во многих странах, он очень эффективный", - сказал он. При этом он добавил, что Мининфраструктуры не планирует передавать ж\/д госпитали в сферу управления министерства здравоохранения. Министр отметил, что вследствие изменения системы финансирования здравоохранения и внедрения принципа "деньги идут за пациентом" ж\/д госпитали смогут оказывать медицинские услуги не только сотрудникам железнодорожной отрасли, но и всем желающим. Как сообщали Українськi Новини, Мининфраструктуры планирует передать в концессию международные аэропорты в Черновцах, Херсоне и Запорожье. А "экс"-министры экономики предостерегли Зеленского от массовой концессии. Также летом сообщалось, что новый законопроект "О концессии" будет аннулирован.