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19 ноября 2019, вторник, 16:45 10
Экономика 2019-11-19T16:46:04+02:00
Українські Новини
Железнодорожные госпитали планируют сделать доступными для всех желающих

Железнодорожные госпитали планируют сделать доступными для всех желающих

Концессия, Железнодорожные больницы

Министерство инфраструктуры рассматривает возможность передачи в концессию железнодорожных больниц.

Об этом журналистам сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передают Українськi Новини.

"По железнодорожным госпиталям я думаю у нас есть возможность сдавать их в концессию. Есть такой опыт, во многих странах, он очень эффективный", - сказал он.

При этом он добавил, что Мининфраструктуры не планирует передавать ж/д госпитали в сферу управления министерства здравоохранения.

Министр отметил, что вследствие изменения системы финансирования здравоохранения и внедрения принципа "деньги идут за пациентом" ж/д госпитали смогут оказывать медицинские услуги не только сотрудникам железнодорожной отрасли, но и всем желающим. 

Как сообщали Українськi Новини, Мининфраструктуры планирует передать в концессию международные аэропорты в Черновцах, Херсоне и Запорожье.

А "экс"-министры экономики предостерегли Зеленского от массовой концессии.

Также летом сообщалось, что новый законопроект "О концессии" будет аннулирован.

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