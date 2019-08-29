подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 августа 2019, четверг, 13:44 295
Политика 2019-08-29T14:11:21+03:00
Українські Новини
"Экс"-министры экономики предостерегли Зеленского от массовой концессии

"Экс"-министры экономики предостерегли Зеленского от массовой концессии

Намерение президента Зеленского как можно скорее принять новый Закон "О концессии" не должно сводиться к передаче в частное управление на универсальных правилах всех госпредприятий. Каждый, в особенности крупный и прибыльный объект, следует рассматривать индивидуально, - считает экс-министр экономики Украины, кандидат экономических наук Виктор Суслов. По его словам, одинаковых условий для передачи в концессию крупного завода и, к примеру, пустого участка, на котором инвестор может что-то построить – быть не может.

"Не должно быть закона, который, в принципе, давал бы возможность отдать в концессию что угодно. И если подобный закон появится, это, конечно, будет на руку коррупционерам во власти, которые с удовольствием самые прибыльные для Украины и жизненно-важные объекты отдадут в концессию", - считает Суслов.

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой уверен, что с нынешней коррумпированной системой реализовать концессионные проекты по западному образцу не получится. Для начала необходимо критически понизить уровень коррумпированности госслужащих и потом пробовать отдавать общественное имущество в концессию.

"Все эти клерки только и ищут, где заработать. Приходят на работу и что, они  думают о масштабных задачах, которые стоят перед страной? Они думают, как им сегодня, завтра или послезавтра получить дополнительные доходы. И поэтому они будут идти на уступки любому инвестору, арендатору или концессионеру. Будут делать все, чтобы тот положил им в карман немного денег", - отметил экс-министр.

По мнению Виктора Суслова, одна из основных украинских проблем - кризис транспортной инфраструктуры. Следовательно, Украина может для начала отработать механизм концессии как раз на реализации новых инфраструктурных проектов – строительстве аэропортов, автомобильных дорог и даже морских гаваней. Существующие же предприятия, которые приносят государству прибыль, необходимо сохранить.

"Еще правительство Яценюка в 2015 году приняло Постановление Кабмина, которым утвердило список всех морских портов как объектов приватизации и концессии, в том числе, с участием иностранцев. Хорошо, что эта идея не была реализована, потому что она была не в украинских интересах. Все стратегические объекты, важные для существования Украины как государства, должны оставаться в госсобственности. Железная дорога, порты, месторождения ископаемых – все это должно быть объектами госсобственности. Неразумно спешить отдавать все это в концессию", - уверен Суслов.

Напомним, новая редакция законопроекта "О концессии" прошла первое чтение в 2018 году, после чего была заблокирована в парламенте как коррупционный документ. Некоторые нормы законопроекта предполагают передачу госсобственности в частное владение без конкурса, предписывают компенсацию концессионеру его экономических потерь за счет налогоплательщиков, а также наделяют местных чиновников правом самостоятельно изымать земельные участки украинцев в пользу концессионеров. 
Архив
Новости
Зеленский предлагает Раде принять закон об импичменте Президента 14:36
За экс-министра здравоохранения Богатыреву внесли 6 млн гривен залога, но она еще в СИЗО, - адвокат 14:22
Верховная Рада
Первый день Рады: обсуждают состав Кабмина и гадают зачем Зе сохранил Авакова 14:21 Обновляется
"Слуга народа" выдвинула Кулебу и Федорова на должность вице-премьер-министров посла Украины в ОБСЕ 14:17 Дополнено
Порошенко уронил удостоверение депутата после того, как получил 14:15
больше новостей
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Зеленский на принятии присяги новой Радой
Зеленский пришел в Раду без галстука в отличии от 4 бывших президентов 11:07
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
Депутат от "Слуги народа" заявила о желании прострелить ногу Дубинскому или Бужанскому, но будет убеждать 19:59
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
Богдан задремал в аэропорту после свадьбы. Фото: Юрий Николов
После гулянки в Сен-Тропе Богдан уснул в аэропорту на коленях у девушки: опубликовано фото 14:48
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok