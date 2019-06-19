Новый законопроект "О концессии" будет аннулирован, - депутаты

Согласно Регламенту Верховной Рады Украины, все законопроекты, которые не были рассмотрены и приняты в целом до завершения каденции нынешнего состава ВРУ, будут автоматически отозваны. Большую часть придется подавать заново. Среди прочих оказался и скандальный законопроект "О концессии", который несколько раз подряд вызывал резкую волну критики и возмущения со стороны депутатов, экспертов и украинского бизнеса. По мнению народных депутатов, если такие проекты будут отозваны - это к лучшему. В частности, член комитета ВРУ по вопросам предотвращения и борьбы с коррупцией Игорь Луценко считает, что Украине концессия пока вовсе не нужна, поскольку как инвестиционный инструмент концессия себя дискредитировала.

"Необходимо еще доказать факт, что вообще концессионная деятельность нам нужна. Разве государство не способно самостоятельно привлечь достаточный инвестиционный ресурс, чтобы развивать свои же активы? Я думаю, что способно. Просто нужны менеджеры, которые все сделают компетентно. А также нужны те, кто за ними присмотрит и при необходимости привлечет к ответственности", - считает нардеп.

Член Комитета ВРУ по вопросам информатизации и связи Роман Семенуха опроверг заявление некоторых экспертов, что новый состав парламента сможет продолжить рассматривать проект "О концессии" с той же точки, на которой остановилась нынешняя ВРУ. По словам депутата, подобные проекты должны подаваться с нуля.

"Если законопроект в течение каденции парламента не принят в целом, он будет отозван и, при этом, аннулируется и его первое чтение. Все законопроекты в Верховной Раде, представленные ранее и те, которые даже прошли первое чтение - они, безусловно, будут аннулированы, если, конечно же не будут приняты в целом еще до конца текущей каденции", - пояснил Семенуха.

Депутаты утверждают, что спешки с концессией быть не должно, поскольку данный инструмент в украинских условиях является крайне коррупционным и рискованным в первую очередь для государства.

"Что говорить о нас, если даже в Турции находят способы украсть у государства через концессию. Хотя, там и с судами, и с правоохранительной системой все намного лучше, чем у нас. Я с большим подозрением отношусь к подобным идеям, а тем более, со стороны Министерства инфраструктуры, которое всегда славилось своей коррумпированностью", - подчеркнул Игорь Луценко.

Депутаты отмечают, что попытки Мининфраструктуры реализовать несколько концессионных проектов, опираясь на старое законодательство приведут к очередным коррупционным скандалам и потере государством ликвидных активов. Речь, в частности, идет о планах МИУ отдать в концессию порты "Ольвия" и "Херсон". Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что подождет с концессией до принятия парламентом нового профильного закона. Однако сегодня МИУ уверенно декларирует намерение уже в текущем году завершить концессионные сделки по упомянутым портам.

По словам депутатов, если МИУ удастся передать в концессию хотя бы один порт, по накатанной схеме будут отданы в частные руки и остальные ликвидные активы украинской инфраструктуры. И первым, по мнению экспертов, будет единственный глубоководный порт Украины - ГП МТП "Южный". Депутаты считают, что при такой спешке, которую сегодня демонстрирует правительство, крупные потери для страны неизбежны.

"Продать или сдать в аренду за три копейки то, что не ты строил - легко. Но когда мы раздадим все, что есть и увидим, что средств мы получаем гораздо меньше, чем приносили эти предприятия, оставаясь в госсобственности с нормальным менеджментом - то что будем делать? Вопрос концессии - это точечное решение проблем. Поэтому смысла слишком спешить сейчас нет", - резюмировал член Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики Андрей Вадатурский.