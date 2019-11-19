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19 листопада 2019, вівторок, 15:45 9
Силові структури 2019-11-19T16:45:02+02:00
Українські Новини
МВС задіє всі підрозділи для охорони правопорядку під час акцій з нагоди Дня гідності і свободи

МВС задіє всі підрозділи для охорони правопорядку під час акцій з нагоди Дня гідності і свободи

мвс, Ігор Клименко, День гідності і свободи, Охорона правопорядку
МВС, міліція. Фото: 112.ua
МВС, міліція. Фото: 112.ua

Міністерство внутрішніх справ має намір задіяти всі підрозділи для охорони правопорядку під час акцій з нагоди Дня гідності і свободи 21-22 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські Новини.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що під час масових акцій 21 і 22 листопада будуть залучені всі підрозділи органів МВС, а також пройдуть консультації з організаторами масових акцій.

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, поліція також буде моніторити ситуацію, щоб уникнути провокацій.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич сказав, що на даний момент надійшло 2 заявки на проведення мирних акцій на Майдані Незалежності.

Одна відбудеться 21 листопада, а 22 листопада анонсована друга, учасники якої пройдуть маршем від Майдану до будівлі Офісу Президента.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2014 року Порошенко заснував День гідності і свободи 21 листопада.


Також, стало відомо, які свята українці відзначать у листопаді.

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