Посольство США перечислило достижения Зеленского и заявили, что есть чем гордиться

Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор поздравил Президента Владимира Зеленского с возвращением захваченных в Керченском проливе бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейдового буксира "Яны-Капу", с обменом пленных и разведением войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Киеве в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я поздравляю Президента Зеленского и его внешнеполитическую команду за последние достижения. Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и обеспеченное только что возвращение украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру", - написано в нем со ссылкой на слова Тейлора.

Дипломат приветствует саммит лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) 9 декабря.

Поверенный США подчеркнул, что ответственность за конфликт на Донбассе лежит на России.

"В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся измышления, будто члены команды Президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший Президент Петр Порошенко. Ответственность за конфликт однозначно несет Россия", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, Трамп заявил, что поверенного США в Украине Тейлора не знает.

Ранее Тейлор подтвердил, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании Байдена и вмешательстве в выборы.