Столиця готується до Нового року: коли і які вулиці Києва засяють вогнями

Грудень ще не настав, але підготовка до свята вже почалася. Стало відомо у скільки обійдеться ялинка на Новий рік, а тим часом комунальне підприємство "Київміськсвітло" вже почала роботи по ремонту і монтажу святкової новорічної ілюмінації.

Про це прес-служба підприємства повідомляє в Facebook.

В першу чергу прикрашена центральна частина міста. Зокрема ілюмінація буде встановлена на вулицях і площах Києва, а також на прилеглій до них території.

Тільки для прикраси центральної вулиці міста - Хрещатика - використано понад 3000 метрів гірлянд та 300 світлових приладів, встановлених на деревах і адміністративних будівлях:

Національна філармонія;

Консерваторія;

Київська міська державна адміністрація;

Головпоштамт;

Укоопспілка.

Також ілюмінація встановлена на інших вулицях Києва:

вул. Б. Хмельницького - ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною (гірлянди і кулі);

Майдан Незалежності - дерева і опори (гірлянди)

Європейська площа - святкова ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною (листя), дерева (падає лід, геометричні фігури, гірлянди)

вул. Грушевського - святкова ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною і на опорах зовнішнього освітлення (новорічні мотиви, гірлянди).

Наголошується, що освітлення відповідає всім світовим стандартам: є енергозберігаючим і функціональним.

Як повідомляли Українські Новини, стало відомо як святкуватимуть Новий рік у Києві.

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