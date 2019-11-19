підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
19 листопада 2019, вівторок, 13:50 36
Суспільство 2019-11-19T16:45:03+02:00
Українські Новини
Столиця готується до Нового року: коли і які вулиці Києва засяють вогнями

Столиця готується до Нового року: коли і які вулиці Києва засяють вогнями

Хрещатик, свято, Майдан Незалежності, Новий рік, різдвяні прикраси
Хрещатик. Фото: Facebook/Київміськсвітло
Хрещатик. Фото: Facebook/Київміськсвітло

Грудень ще не настав, але підготовка до свята вже почалася. Стало відомо у скільки обійдеться ялинка на Новий рік, а тим часом комунальне підприємство "Київміськсвітло" вже почала роботи по ремонту і монтажу святкової новорічної ілюмінації.

Про це прес-служба підприємства повідомляє в Facebook.

В першу чергу прикрашена центральна частина міста. Зокрема ілюмінація буде встановлена на вулицях і площах Києва, а також на прилеглій до них території.

Тільки для прикраси центральної вулиці міста - Хрещатика - використано понад 3000 метрів гірлянд та 300 світлових приладів, встановлених на деревах і адміністративних будівлях:

  • Національна філармонія;
  • Консерваторія;
  • Київська міська державна адміністрація;
  • Головпоштамт;
  • Укоопспілка.

Також ілюмінація встановлена на інших вулицях Києва:

  • вул. Б. Хмельницького - ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною (гірлянди і кулі);
  • Майдан Незалежності - дерева і опори (гірлянди)
  • Європейська площа - святкова ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною (листя), дерева (падає лід, геометричні фігури, гірлянди)
  • вул. Грушевського - святкова ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною і на опорах зовнішнього освітлення (новорічні мотиви, гірлянди).

Наголошується, що освітлення відповідає всім світовим стандартам: є енергозберігаючим і функціональним.

Як повідомляли Українські Новини, стало відомо як святкуватимуть Новий рік у Києві.

Раніше писали про те, як не витратити всі гроші під час передноворічної "гарячки" та не стати жертвою шахраїв.

Більше новин про: Хрещатик свято Майдан Незалежності Новий рік різдвяні прикраси

Архів
Новини
Прем'єр Гончарук доручив "Укравтодору" добудувати запорізький міст за 3 роки 17:12
Обмін "всіх на всіх" і деокупація Донбасу: Зеленський озвучив очікування від "нормандської" зустрічі 16:54
Зеленський схвалив заборону на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на схилах гір у Карпатах 16:45
Світовий банк оголосив, що в Україні знизився рівень бідності 16:27
Трьох громадян України підозрюють у викраденні 138 тисяч євро з банкоматів в Чорногорії 16:21
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
Повернення корупції в "Аграрний Фонд" ставить під удар земельну реформу, - Jamestown Foundation 14:33
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Суд призначив лінгвістичну експертизу промови Порошенка на РНБО 12:50
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Баканова 14:12
Ялівець замість каштанів на Хрещатику. Фото: Ірина Ковальчук/Facebook
Замість каштанів на Хрещатику висадять платани 10:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok