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  • У Днипрі чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхівки і загинув
19 листопада 2019, вівторок, 12:41 12
Події 2019-11-19T14:15:02+02:00
Українські Новини
У Днипрі чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхівки і загинув

У Днипрі чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхівки і загинув

Дніпро, вибух гранати

У Днипре чоловік загинув у результаті вибуху, який прогримів у вівторок, 19 листопада, близько 06:00, у дворі багатоповерхівки на вулиці Гладкова. Про це повідомляє "Информатор".

Почули гучний хлопок місцеві жителі викликали поліцію. У дворі поліцейські виявили понівечене при вибуху тіло чоловіка. За попередніми даними, він отримав дуже серйозні пошкодження і загинув в результаті вибуху гранати. Обставини інциденту з'ясовують працівники слідчо-оперативної групи.

В прес-службі поліції повідомили, що загиблому чоловікові було 44 роки. За фактом події порушено кримінальну виробництво.

Правоохоронці схиляються до того, що чоловік підірвав гранату умисно, маючи намір покінчити з собою. Однак слідство перевірить і інші версії.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові в авто кинули гранату.

Раніше під Києвом авто на швидкості 150 км/год вибухнула граната, водій загинув.

До цього у Харківській області чоловік напився з матір'ю, показав їй гранату і підірвав будинок.

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