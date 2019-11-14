Российские бомбардировщики отрабатывали ракетный удар по Одессе, - ВМСУ

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали этим летом нанесение ракетного удара по Одессе. Об этом на международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона рассказал командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, передает "Думская".

Учения российские военные провели 10 июля этого года. Самолеты осуществили условный пуск в 60 км от Одессы, после чего отвернули в сторону Босфора.

По словам адмирала, за пять лет, прошедших после захвата Крыма, количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок — с одной до семи.

Все новые фрегаты, корветы и субмарины оснащены ракетами морского базирования "Калибр". Сейчас суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, но программа производства вооружения предусматривает, что в 2020-м их будет уже 170 штук.

При помощи противокорабельных систем Россия контролирует всю акваторию Черного моря. Зенитные комплексы С-400, базирующиеся в Крыму, отслеживают воздушные цели на удалении до 600 км и способны поражать их на дальности 240 км.

В настоящее время РФ строит морскую систему обнаружения, состоящую из стационарных автоматических подводных станций. В крымском небе во время авиационных учений наблюдалось одновременно до сотни самолетов — истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков.

Россияне регулярно испытывают новейшие образцы вооружения, в частности недавно проводились пуски ракеты-торпеды.

В постоянной готовности к вторжению в Украину находится 28-30 батальонных тактических групп.

Также и весной Россия начала ракетные учения в оккупированном Крыму.

По данным разведки, российские военные провели совместные учения с боевиками "ЛДНР".

Ранее Россия отрабатывала захват морского побережья Крыма.