У Чорному морі стартували масштабні військові навчання Росії

Росія почала військові навчання в Чорному морі, в якому задіяні понад десяти кораблів і авіація. Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту, передає РБК-Україна.

Екіпажі кораблів проведуть навчання "за тралення, ведення морського бою, пошуку і знищення підводного човна, виявлення та нанесення удару по береговому командного пункту, відбиття атаки засобів повітряного нападу умовного противника".

Раніше командувач Військово-морськими силами України адмірал Ігор Воронченко заявив, що російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували цього літа нанесення ракетного удару по Одесі.

Воронченко також повідомив, що за п'ять років анексії Криму кількість кораблів Чорноморського флоту РФ зросла з 34 до 49, у тому числі підводних човнів - з одного до семи.

Як повідомляли Українські Новини, російські бомбардувальники відпрацьовували ракетний удар по Одесі.

Також і навесні Росія почала ракетні вчення в окупованому Криму.