За октябрь цены на гречку перевалили за 26 гривен

В октябре средние потребительские цены на гречку повысились на 27,5%, или на 5,73 гривны, до 26,53 гривен\/кг по сравнению с сентябрем. Об этом сообщается в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини. При этом самые высокие цены зафиксированы в Киевской области - 29,02 гривны\/кг, самые низкие - в Житомирской области - 24,58 гривны\/кг. Цены на макаронные изделия сохранились на уровне 18,29 гривны\/кг, на рис - на уровне 23,1 гривны\/кг. Цены на пшеничную муку за этот период снизились на 1,5% до 11,47 гривны\/кг. За указанный период средние потребительские цены на сахар снизились на 2,4%, или на 0,36 гривны, до 14,85 гривны\/кг по сравнению с сентябрем. Самые высокие цены зафиксированы в Киевской области - 17,73 гривны\/кг, самые низкие в Харьковской области - 13,32 гривны\/кг. В свою очередь цены на яйца выросли на 9,4%, или на 1,75 гривны, до 20,45 гривен за 10 штук по сравнению с сентябрем. Подсолнечное масло подешевело на 0,4%, или на 0,13 гривны\/литр, до 34,84 гривны\/литр по сравнению с сентябрем. Цены пшеничный хлеб из муки высшего сорта повысились на 0,3%, или на 0,07 гривны, до 23,61 гривны\/кг. Самые высокие цены данной категории товара были зафиксированы в Киеве - 34,26 гривны\/кг, самые низкие - в Луганской области - 18,56 гривны\/кг. Цены на ржаной хлеб повысились на 0,3%, или на 0,06 гривны, до 20,6 гривны\/кг. Цены на батон незначительно снизились с 13,63 до 13,62 гривны за 500 г. Как сообщали Українські Новини, также в октябре цены на картофель превысили 15 гривен. В целом с начала года цены в Украине выросли на 3,4%, что меньше, чем за три квартала предыдущего, 2018 года, тогда подорожание составило 5,6%.