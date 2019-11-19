За октябрь цены на гречку перевалили за 26 гривен

В октябре средние потребительские цены на гречку повысились на 27,5%, или на 5,73 гривны, до 26,53 гривен/кг по сравнению с сентябрем.

Об этом сообщается в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

При этом самые высокие цены зафиксированы в Киевской области - 29,02 гривны/кг, самые низкие - в Житомирской области - 24,58 гривны/кг.

Цены на макаронные изделия сохранились на уровне 18,29 гривны/кг, на рис - на уровне 23,1 гривны/кг.

Цены на пшеничную муку за этот период снизились на 1,5% до 11,47 гривны/кг.

За указанный период средние потребительские цены на сахар снизились на 2,4%, или на 0,36 гривны, до 14,85 гривны/кг по сравнению с сентябрем.

Самые высокие цены зафиксированы в Киевской области - 17,73 гривны/кг, самые низкие в Харьковской области - 13,32 гривны/кг.

В свою очередь цены на яйца выросли на 9,4%, или на 1,75 гривны, до 20,45 гривен за 10 штук по сравнению с сентябрем.

Подсолнечное масло подешевело на 0,4%, или на 0,13 гривны/литр, до 34,84 гривны/литр по сравнению с сентябрем.

Цены пшеничный хлеб из муки высшего сорта повысились на 0,3%, или на 0,07 гривны, до 23,61 гривны/кг.

Самые высокие цены данной категории товара были зафиксированы в Киеве - 34,26 гривны/кг, самые низкие - в Луганской области - 18,56 гривны/кг.

Цены на ржаной хлеб повысились на 0,3%, или на 0,06 гривны, до 20,6 гривны/кг.

Цены на батон незначительно снизились с 13,63 до 13,62 гривны за 500 г.

Как сообщали Українські Новини, также в октябре цены на картофель превысили 15 гривен.

В целом с начала года цены в Украине выросли на 3,4%, что меньше, чем за три квартала предыдущего, 2018 года, тогда подорожание составило 5,6%.