Скільки буде коштувати газ у 2020: міністр енергетики дав прогноз

У той час як стало відомо, скільки українці заплатять за газ у листопаді, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення в 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м.

Про це він повідомив під час програми "Свобода слова" на телеканалі ictv в понеділок, передають Українські Новини.

"Я думаю, що уряд забезпечить у 1-му кварталі 2020 року ціну на газ нижче, ніж ціна в 1-му кварталі 2019 року і це важливо, тому що у нас може припинитися транзит газу", - сказав Оржель.

При цьому він додав, що в українських підземних сховищах газу (ПСГ) достатньо запасів газу, щоб навіть без транзиту пройти опалювальний сезон 2019/20.

Як повідомляли Українські Новини, економіст заявив, що ціна на газ для українців може підскочити на 35% до кінця року. Тим часом "Нафтогаз України" підвищила на листопад ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 14,6%, або на 622,24 гривень/тис. куб. м до 4 899 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).