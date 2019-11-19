Легендарное платье принцессы Дианы продадут на аукционе

Вещи знаменитостей очень часто продают на аукционе. Ранее кардиган Курта Кобейна ушел с молотка за $334 тысячи в Нью-Йорке, а теперь в

Об этом сообщает украинское издание Vogue.

Как отмечается, это платье является одним из наиболее знаковых нарядов принцессы.

"Принцесса Диана была иконой стиля своего времени. Каждый дизайнер мечтал одеть ее. Куда бы она не пошла, в больницу или на прогулку в поле, она вдохновляла женщин разного возраста и национальностей", - отметили в издании.

В частности, дизайнером этого наряда является Виктор Эдельштейн, который создавал одежду для ее величества в течение 11 лет.

Кроме этого, принцесса Диана надевала это платье еще три раза: для государственного визита в Австрии 1986 года, ночью в Королевском оперном театре в 1991 году; и для портрета авторства графа Сноудона 1997 года.

Через некоторое время, всего за два месяца до своей смерти, Диана устроила аукцион с целью сбора средств для благотворительных организаций с борьбы со СПИДом, где продала это платье за 100 тысяч евро.

Принцесса Диана в платье. Фото: Vogue

Как сообщали Українські Новини, Харлей с автографом Папы Римского продали за 54,5 тыс. долларов.

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