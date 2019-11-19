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19 ноября 2019, вторник, 09:00 445
Жизнь 2019-11-19T09:02:02+02:00
Українські Новини
Легендарное платье принцессы Дианы продадут на аукционе

Легендарное платье принцессы Дианы продадут на аукционе

Лондон, Аукцион, Принцесса Диана, Vogue
Принцесса Диана в платье. Фото: Vogue
Принцесса Диана в платье. Фото: Vogue

Вещи знаменитостей очень часто продают на аукционе. Ранее кардиган Курта Кобейна ушел с молотка за $334 тысячи в Нью-Йорке, а теперь в Лондоне на аукционе Kerry Taylor продадут известное бархатное вечернее платье с открытыми плечами, в котором принцесса Диана появилась на государственном ужине в Белом доме в 1985 году.

Об этом сообщает украинское издание Vogue.

Как отмечается, это платье является одним из наиболее знаковых нарядов принцессы.

"Принцесса Диана была иконой стиля своего времени. Каждый дизайнер мечтал одеть ее. Куда бы она не пошла, в больницу или на прогулку в поле, она вдохновляла женщин разного возраста и национальностей", - отметили в издании.

В частности, дизайнером этого наряда является Виктор Эдельштейн, который создавал одежду для ее величества в течение 11 лет.

Кроме этого, принцесса Диана надевала это платье еще три раза: для государственного визита в Австрии 1986 года, ночью в Королевском оперном театре в 1991 году; и для портрета авторства графа Сноудона 1997 года.

Через некоторое время, всего за два месяца до своей смерти, Диана устроила аукцион с целью сбора средств для благотворительных организаций с борьбы со СПИДом, где продала это платье за 100 тысяч евро.

Принцесса Диана в платье. Фото: VogueПринцесса Диана в платье. Фото: Vogue

Как сообщали Українські Новини, Харлей с автографом Папы Римского продали за 54,5 тыс. долларов.

В 2015 году на аукционе продали ​коллекцию фотографий со свадьбы принца Чарльза и Дианы.

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