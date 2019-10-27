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27 октября 2019, воскресенье, 20:00 17
Шоу-бизнес 2019-10-27T20:07:37+02:00
Українські Новини
Нестиранный кардиган Курта Кобейна ушел с молотка за $334 тысячи в Нью-Йорке

Нестиранный кардиган Курта Кобейна ушел с молотка за $334 тысячи в Нью-Йорке

Одежда, Nirvana, Нью-Йорк, Курт Кобейн, Аукцион
Курт Кобейн. Фото: netnarkotik
Курт Кобейн. Фото: netnarkotik

Заношенный кардиган Курта Кобейна в пятнах и с прожженными дырками от сигарет ушел "с молотка" на аукционе в Нью-Йорке за 334 000 долларов, сообщает "Русская служба BBC".

Аукционисты Julien's Auctions, проводившие двухдневную распродажу рок-меморабилии в Rock Cafe в Нью-Йорке, назвали его "самым знаменитым свитером в истории музыки", который теперь еще стал и самым дорогим.

Именно в этой вязаной кофте болотного цвета с оторванной пуговицей лидер Nirvana выступал на ставшем культовым концерте MTV Unplugged в ноябре 1993 года, менее чем за полгода до своей смерти. Этот разношенный ворсистый кардиган бренда Manhattan из акрила с мохером и лайкрой, будто взятый с чужого плеча, стал своего рода визитной карточкой не только самого музыканта, но и вообще стиля гранж.

Судя по всему, его так и не стирали. Как он попал в гардероб Курта, точно неизвестно, как и был ли он изначально новым или найденным им на блошином рынке.

Кардиган на торгах сопровождался рукописным письмом, подтверждавшим его провенанс, подписанным Джеки Фэрри, которая была няней дочери Курта, Фрэнсис Бин Кобейн, и близкой приятельницей его жены Кортни Лав. Именно Кортни отдала кардиган Фэрри после смерти Курта в апреле 1994 года.

Также ушла с молотка за 340 тысяч долларов изготовленная в 1993 году на заказ бирюзовая гитара на левую руку Fender, на которой Кобейн играл во время турне Nirvana, промотировавшем диск In Utero.

До этого в течение нескольких лет она была выставлена в американском Музее славы рок-н-ролла. На торгах гитара продавалась вместе с рукописной запиской вдовы музыканта Кортни Лав Кобейн, засвидетельствовавшей, что это гитара была одним из самых любимых инструментов Курта.

Как сообщали Українські Новини, Кортни Лав опубликовала трогательное фото с Кобейном в его день рождения. Также ​провести ночь в ванной, где писал песни Курт Кобейн, можно за 150 долларов.

Тем временем песня группы Nirvana возглавила рейтинг лучших песен всех времен.

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