Харлей с автографом Папы Римского продали за 54,5 тыс. долларов

Украшенный позолотой мотоцикл Harley Davidson, на котором оставил автограф папа Римский, продан на аукционе за 42 тыс. фунтов стерлингов или 54,5 тыс. долларов. Об этом сообщает "BBC Россия".

Мотоцикл спроектировали в немецком Вюрцбурге для австрийского сообщества мотоциклистов, называющего себя "Байкеры Иисуса".

Они передали мотоцикл во владение Папских миссионерских обществ. В июле его привезли в Ватикан, где на нем расписался Папа Римский. Планируется направить вырученные от продажи мотоцикла средства на строительство детского дома и школы в Уганде, а также на обеспечение жильем брошенных и обездоленных детей.

Ожидалось, что мотоцикл, известный также под названием "Уникальный белый", будет продан за сумму от 50 до 100 тыс. фунтов. В 2014 году похожий мотоцикл был продан за 208 тыс. фунтов.



Как сообщил "Бонамс", мотоцикл с объемом двигателя 1570 куб. см. выполнен в перламутрово-белом цвете и украшен позолоченными элементами и деталями в мексиканском стиле. На его баке - автограф понтифика.

Мотоцикл был создан по предложению основателя "Байкеров Иисуса" Томаса Дракслера специально для того, чтобы пожертвовать его Папским миссионерским обществам. Это миссии католической церкви в разных странах.

Представитель аукциона Джеймс Стэнсел назвал мотоцикл невероятной машиной, добавив: "Мы невероятно гордимся тем, что нам доверили продажу этого уникального мотоцикла, призванного принести пользу в столь важном деле".



Как сообщали Українські Новини, Ватикан выпустил электронные четки с умным крестом.



Ранее автомобиль Lamborghini Huracan, принадлежавший Папе Римскому Франциску, на котором он оставил свой автограф, был продан на аукционе Sothebyʼs за 715 тысяч евро.