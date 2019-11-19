Министр ВОТ и по делам ветеранов Коляда получила меньше всех своих замов в октябре

Зарплата министра по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды за октябрь составила 23,4 тыс. гривен, ее заместителей - от 23,6 тыс. до 33,3 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 35,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Коляде за октябрь, составила 23 452 гривны, из них должностной оклад – 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет – 6 720 гривен, индексация - 732 гривны.

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 18 879 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Антона Колумбета составила 23 682 гривны, заместителей Александра Терещенко – 33 351 гривен, Алексея Ильяшенко – 28 732 гривны и госсекретаря Людмилы Дараган – 35 662 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада назначила Оксану Коляду (Гаврилюк) министром по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

Ранее, в первый месяц в Кабмине, Федоров получил премий, надбавок и командировочных в три раза больше оклада.