подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
19 ноября 2019, вторник, 08:00 12 Документ
Кабмин 2019-11-19T08:00:01+02:00
Українські Новини
Министр ВОТ и по делам ветеранов Коляда получила меньше всех своих замов в октябре

Министр ВОТ и по делам ветеранов Коляда получила меньше всех своих замов в октябре

Министерство по делам ветеранов, Оксана Коляда (Гаврилюк), зарплаты Кабмина
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда

Зарплата министра по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды за октябрь составила 23,4 тыс. гривен, ее заместителей - от 23,6 тыс. до 33,3 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 35,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Коляде за октябрь, составила 23 452 гривны, из них должностной оклад – 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет – 6 720 гривен, индексация - 732 гривны.

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 18 879 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Антона Колумбета составила 23 682 гривны, заместителей Александра Терещенко – 33 351 гривен, Алексея Ильяшенко – 28 732 гривны и госсекретаря Людмилы Дараган – 35 662 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада назначила Оксану Коляду (Гаврилюк) министром по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

Ранее, в первый месяц в Кабмине, Федоров получил премий, надбавок и командировочных в три раза больше оклада.

Больше новостей о: Министерство по делам ветеранов Оксана Коляда (Гаврилюк) зарплаты Кабмина

Архив
Новости
Авария. Фото: Информатор
В Днипре Honda и ВАЗ протаранили остановку общественного транспорта 08:10
Министр ВОТ и по делам ветеранов Коляда получила меньше всех своих замов в октябре 08:00 Документ
Малюська в октябре получил почти "голую" ставку 07:55 Документ
Новый Роздол и Новояворовск до сих пор не подключили к отоплению 07:00
Россия вернула корабли. Ляшко и Порошенко готовят подозрения 07:00 Мнение
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Рекордное падение доллара: эксперт спрогнозировал дальнейший курс 11:03
Член НАПК Скопич претендует на должность председателя НАПК 16:28
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
больше новостей
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
Суд назначил лингвистическую экспертизу речи Порошенко на СНБО 12:50
Каждый 5 ребенок в Украине страдает от сексуального насилия, - детский омбудсмен Кулеба 13:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok