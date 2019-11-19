подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
19 ноября 2019, вторник, 05:55 64 Документ
Кабмин 2019-11-19T05:55:02+02:00
Українські Новини
Милованов заработал почти в четыре раза меньше своего зама

Милованов заработал почти в четыре раза меньше своего зама

зарплаты чиновников, Тимофей Милованов, зарплаты Кабмина
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова за октябрь составила 18,1 тыс. гривен, его заместителей - от 28,7 тыс. до 70,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Милованову в октябре, составила 18 180 гривен, из которых после удержания налогов и сборов выплачено 14 635 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 70 499 гривен, заместителей Тараса Высоцкого – 64 493 гривны, Светланы Панаиотиди – 56 979 гривен, Дмитрия Романовича – 52 727 гривен, заместителя - торгового представителя Тараса Качки – 61 247 гривен, Сергея Николайчука – 43 481 гривна, Юлии Свириденко – 28 727 гривен, Инны Метелевой – 28 789 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Милованов заявил, что его никогда особо не интересовала Украина, а интересовал парусный спорт.

Ранее министр экономики Милованов задекларировал квартиру в США.

Больше новостей о: зарплаты чиновников Тимофей Милованов зарплаты Кабмина

Архив
Новости
Почему подорожает отопление: эксперт дал прогноз на новый год 06:02
Гривна продолжает уверенно расти: курс валют от НБУ на 19 ноября 06:00
Милованов заработал почти в четыре раза меньше своего зама 05:55 Документ
В разработке нового законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады, - Разумков 23:45
В Одессе из-за вируса Коксаки закрыли на карантин классы 23:15
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Рекордное падение доллара: эксперт спрогнозировал дальнейший курс 11:03
Член НАПК Скопич претендует на должность председателя НАПК 16:28
В Киеве в зале игровых автоматов зарезали человека 09:05
больше новостей
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
Суд назначил лингвистическую экспертизу речи Порошенко на СНБО 12:50
Каждый 5 ребенок в Украине страдает от сексуального насилия, - детский омбудсмен Кулеба 13:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok