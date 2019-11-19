Милованов заработал почти в четыре раза меньше своего зама

Заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова за октябрь составила 18,1 тыс. гривен, его заместителей - от 28,7 тыс. до 70,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Милованову в октябре, составила 18 180 гривен, из которых после удержания налогов и сборов выплачено 14 635 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 70 499 гривен, заместителей Тараса Высоцкого – 64 493 гривны, Светланы Панаиотиди – 56 979 гривен, Дмитрия Романовича – 52 727 гривен, заместителя - торгового представителя Тараса Качки – 61 247 гривен, Сергея Николайчука – 43 481 гривна, Юлии Свириденко – 28 727 гривен, Инны Метелевой – 28 789 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Милованов заявил, что его никогда особо не интересовала Украина, а интересовал парусный спорт.

Ранее министр экономики Милованов задекларировал квартиру в США.