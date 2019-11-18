В Telegram начали выдавать банковскую карту, которую можно оформить без стандартной идентификации и за 30 секунд

В Telegram начали выдавать банковскую карту, которую можно оформить без стандартной идентификации и за 30 секу

Украинский Concord Bank выпустил виртуальную платежную банковскую карту нового поколения X-CARD, которую можно оформить в мессенджере Telegram за 30-40 секунд и без предоставления стандартных данных идентификации (паспорта, идентификационного номера налогоплательщика).

Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил руководитель разработчиков Concord Bank Александр Дрозденко.

По его словам, над продуктом команда банка работала около 3 месяцев, а сама идея возникла еще в 2018 году.

"Это виртуальная мгновенная prepaid-карта, для оформления которой не нужно приходить в отделение банка, необходимо лишь иметь смартфон с установленным на нем Telegram. Дальше с помощью нашего чат-бота можно всего за 30 секунд открыть виртуальную карту", - сказал Дрозденко.

По его словам, эта банковская карта идеально подходит для быстрых зачислений денег в ситуации, когда у получателя нет карты, а также для расчетов в Интернете. Максимально допустимая сумма на карте составляет 14 тыс. гривен, максимально допустимый годовой оборот – 62 тыс. гривен.

За безопасность платежей отвечает Concord Bank. Переводы между картами проводятся через собственный процессинговый центр банка ProCard и соответствуют всем требованиям PCI DSS.

"Эта карта – революция для тех, кто хочет быстро открыть счет, получить на него деньги и сразу же безопасно рассчитываться ими в интернете. Особо удобны такие карты для детей: в случае необходимости родители могут удаленно открыть ребенку такую карту и в любой момент пополнять ее на необходимую сумму. Собственно, с такой идеи и начиналась разработка. В итоге у нас получился продукт, который позволяет за считанные секунды открыть карту, пополнить ее, добавить в Apple Pay или Google Pay и совершить покупку максимально быстро и безопасно", - уточнил Дрозденко.

Для оформления карты в строке поиска Telegram необходимо написать @ConcordPrepaidbot и, пройдя несколько шагов, тут же можно совершить первые банковские операции. В дальнейшем банк намерен расширить услугу и на другие популярные мессенджеры.

Напомним, Concord Bank был основан в Днипре (ранее - Днепропетровск) в 2006 году. С 2015 года интенсивно развивает линейку технологических продуктов для юридических и физически лиц. В частности, был создал собственный процессинговый центр ProCard, предоставляющий инновационные решения для бизнеса. Concord Bank первым в Украине среди малых и средних банков получил принципальное членство MasterCard и Visa International.

Акционерами банка являются Елена и Юлия Соседка.