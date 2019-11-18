подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Финансы
  • В Telegram начали выдавать банковскую карту, которую можно оформить без стандартной идентификации и за 30 секунд
18 ноября 2019, понедельник, 17:19 633
Финансы 2019-11-18T17:21:31+02:00
Українські Новини
В Telegram начали выдавать банковскую карту, которую можно оформить без стандартной идентификации и за 30 секу

В Telegram начали выдавать банковскую карту, которую можно оформить без стандартной идентификации и за 30 секунд

Банковская карта, Telegram, Александр Дрозденко, Concord Bank
Concord Bank. Фото: fakty.ua
Concord Bank. Фото: fakty.ua

Украинский Concord Bank выпустил виртуальную платежную банковскую карту нового поколения X-CARD, которую можно оформить в мессенджере Telegram за 30-40 секунд и без предоставления стандартных данных идентификации (паспорта, идентификационного номера налогоплательщика).

Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил руководитель разработчиков Concord Bank Александр Дрозденко.

По его словам, над продуктом команда банка работала около 3 месяцев, а сама идея возникла еще в 2018 году.

"Это виртуальная мгновенная prepaid-карта, для оформления которой не нужно приходить в отделение банка, необходимо лишь иметь смартфон с установленным на нем Telegram. Дальше с помощью нашего чат-бота можно всего за 30 секунд открыть виртуальную карту", - сказал Дрозденко.

По его словам, эта банковская карта идеально подходит для быстрых зачислений денег в ситуации, когда у получателя нет карты, а также для расчетов в Интернете. Максимально допустимая сумма на карте составляет 14 тыс. гривен, максимально допустимый годовой оборот – 62 тыс. гривен.

За безопасность платежей отвечает Concord Bank. Переводы между картами проводятся через собственный процессинговый центр банка ProCard и соответствуют всем требованиям PCI DSS.

"Эта карта – революция для тех, кто хочет быстро открыть счет, получить на него деньги и сразу же безопасно рассчитываться ими в интернете. Особо удобны такие карты для детей: в случае необходимости родители могут удаленно открыть ребенку такую карту и в любой момент пополнять ее на необходимую сумму. Собственно, с такой идеи и начиналась разработка. В итоге у нас получился продукт, который позволяет за считанные секунды открыть карту, пополнить ее, добавить в Apple Pay или Google Pay и совершить покупку максимально быстро и безопасно", - уточнил Дрозденко.

Для оформления карты в строке поиска Telegram необходимо написать @ConcordPrepaidbot и, пройдя несколько шагов, тут же можно совершить первые банковские операции. В дальнейшем банк намерен расширить услугу и на другие популярные мессенджеры.

Напомним, Concord Bank был основан в Днипре (ранее - Днепропетровск) в 2006 году. С 2015 года интенсивно развивает линейку технологических продуктов для юридических и физически лиц. В частности, был создал собственный процессинговый центр ProCard, предоставляющий инновационные решения для бизнеса. Concord Bank первым в Украине среди малых и средних банков получил принципальное членство MasterCard и Visa International.

Акционерами банка являются Елена и Юлия Соседка.

Больше новостей о: Банковская карта Telegram Александр Дрозденко Concord Bank

Архив
Новости
НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020 17:37
"Слуга народа" Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Фотосессию Зеленской для Vogue организовали в доме сторонника Порошенко 17:23
В Telegram начали выдавать банковскую карту, которую можно оформить без стандартной идентификации и за 30 секунд 17:19
Избиение охранника в киевском магазине. Скриншот видео: полиция
В Киеве компания молодых людей избила охранника магазина: пострадавший в реанимации 17:15
больше новостей
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
В Киеве в зале игровых автоматов зарезали человека 09:05
Рекордное падение доллара: эксперт спрогнозировал дальнейший курс 11:03
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
больше новостей
Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду 19:29
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
Суд назначил лингвистическую экспертизу речи Порошенко на СНБО 12:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok