У Telegram почали видавати банківську картку, яку можна оформити без стандартної ідентифікації та за 30 секунд

Українська Concord Bank випустив віртуальну платіжну банківську картку нового покоління X-CARD, яку можна оформити в месенджері Telegram за 30-40 секунд і без надання стандартних даних ідентифікації (паспорта, ідентифікаційного номера платника податків).

Про це в понеділок, 18 листопада, повідомив керівник розробників Concord Bank Олександр Дрозденко.

За його словами, над продуктом команда банку працювала близько 3 місяців, а сама ідея виникла ще в 2018 році.

"Це віртуальна миттєва prepaid-карта, для оформлення якої не потрібно приходити до відділення банку, необхідно лише мати смартфон із встановленим на ньому Telegram. Далі за допомогою нашого чат-бота можна всього за 30 секунд відкрити віртуальну карту", - сказав Дрозденко.

За його словами, ця банківська карта ідеально підходить для швидких зарахувань грошей в ситуації, коли одержувача не має карти, а також для розрахунків в Інтернеті. Максимально допустима сума на карті становить 14 тис. гривень, максимально допустимий річний оборот – 62 тис. гривень.

За безпеку платежів відповідає Concord Bank. Перекази між картками проводяться через власний процесинговий центр банку ProCard і відповідають всім вимогам PCI DSS.

"Ця карта – революція для тих, хто хоче швидко відкрити рахунок, отримати на нього гроші та відразу ж безпечно розраховуватися ними в Інтернеті. Особливо зручні такі карти для дітей: у разі необхідності батьки можуть віддалено відкрити дитині таку картку у будь-який момент поповнювати її на необхідну суму. Власне, з такої ідеї й починалася розробка. У результаті у нас вийшов продукт, який дозволяє за лічені секунди відкрити карту, поповнити її, додати в Apple Pay або Google Pay і зробити покупку максимально швидко і безпечно", - зазначив Дрозденко.

Для оформлення картки в рядку пошуку Telegram необхідно написати @ConcordPrepaidbot і, пройшовши кілька кроків, тут же можна здійснити перші банківські операції. Надалі банк має намір розширити послугу й на інші популярні месенджери.

Нагадаємо, Concord Bank був заснований в Дніпрі (раніше - Дніпропетровськ) в 2006 році. З 2015 року інтенсивно розвиває лінійку технологічних продуктів для юридичних і фізично осіб. зокрема, був створив власний процесинговий центр ProCard, що надає інноваційні рішення для бізнесу. Concord Bank першим в Україні серед малих і середніх банків отримав принципальное членство MasterCard та Visa International.

Акціонерами банку є Олена та Юлія Сусідка.