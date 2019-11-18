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18 ноября 2019, понедельник, 16:31 149
Верховная Рада и партии 2019-11-18T17:06:11+02:00
Українські Новини
Плохо начал, а закончит еще хуже, - Ляшко о президентстве Зеленского

Плохо начал, а закончит еще хуже, - Ляшко о президентстве Зеленского

Верховная Рада, Рынок земли, Радикальная партия, Олег Ляшко, Владимир Зеленский
Ляшко и Зеленский. Фото: Facebook/Олег Ляшко
Ляшко и Зеленский. Фото: Facebook/Олег Ляшко

Бывший глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко ранее обвинил Геруса в госизмене, а сейчас заявил президенту Владимиру Зеленскому, что его правление закончится плохо.

Об этом экс-лидер Радикальной партии написал на странице в Facebook.

"Сегодня, когда прокуратура требует моего ареста по сфальсифицированному делу за то, что я борюсь против попыток Зеленского продать Украину, я повторю Зеленскому те самые пророческие слова: плохо начал, а закончишь еще хуже!" – заявил политик.

В то же время Ляшко заверил, что и дальше будет продолжать бороться и не позволит властям продавать украинскую землю.

"Где бы я не был, я не дам власти продать Украину!" – отметил бывший депутат.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 18 ноября, бывший народный депутат Олег Ляшко получил подозрение за насилие в отношении государственного деятеля, за драку с нынешним нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Напомним, прокуратура просит суд взять под стражу Олега Ляшко без альтернативы залога.

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