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  • Во Франции обвалился автомобильный мост, есть погибшие и пропавшие без вести
18 ноября 2019, понедельник, 14:36 50
Европа 2019-11-18T14:36:28+02:00
Українські Новини
Во Франции обвалился автомобильный мост, есть погибшие и пропавшие без вести

Во Франции обвалился автомобильный мост, есть погибшие и пропавшие без вести

Мост, Франция, Обвал моста

На юге Франции в коммуне Мирпуа-сюр-Тарн неподалеку от Тулузы обрушился 155-метровый подвесной автомобильный мост через реку Тарн. Погибла 15-летняя девушка, еще несколько человек пропали без вести. Об этом сообщает Le Figaro.

Мост обрушился около восьми утра. В воду упали три автомобиля – две легковушки и грузовик. По предварительным данным, вес грузовика превышала разрешенную норму. Вес машин для проезда по мосту был ограничен 18 тоннами.

В префектуре полиции сообщили, что четырех человек удалось спасти. Среди пропавших без вести – водитель грузовика.

Около 70 пожарных и водолазы работают на месте происшествия. Над районом кружат три вертолета.

Власти пообещали провести расследование в отношении аварийности моста, отремонтированного в 2003 году. Последняя инспекция моста длиной 155 метров и шириной 5 метров была проведена в прошлом году и не показала никаких проблем.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове "устал" и обвалился на рельсы автомобильный мост.

А еще 14 августа в Генуе (Италия) обрушился автомобильный мост. В результате погиб 41 человек.

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