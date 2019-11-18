Во Франции обвалился автомобильный мост, есть погибшие и пропавшие без вести

На юге Франции в коммуне Мирпуа-сюр-Тарн неподалеку от Тулузы обрушился 155-метровый подвесной автомобильный мост через реку Тарн. Погибла 15-летняя девушка, еще несколько человек пропали без вести. Об этом сообщает Le Figaro.

Мост обрушился около восьми утра. В воду упали три автомобиля – две легковушки и грузовик. По предварительным данным, вес грузовика превышала разрешенную норму. Вес машин для проезда по мосту был ограничен 18 тоннами.

В префектуре полиции сообщили, что четырех человек удалось спасти. Среди пропавших без вести – водитель грузовика.

Около 70 пожарных и водолазы работают на месте происшествия. Над районом кружат три вертолета.

Власти пообещали провести расследование в отношении аварийности моста, отремонтированного в 2003 году. Последняя инспекция моста длиной 155 метров и шириной 5 метров была проведена в прошлом году и не показала никаких проблем.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове "устал" и обвалился на рельсы автомобильный мост.

А еще 14 августа в Генуе (Италия) обрушился автомобильный мост. В результате погиб 41 человек.