Гороскоп на сегодня: что советуют звезды всем знакам зодиака

Астрологический прогноз на год Желтой Свиньи переходит в финишную фазу, а тем временем гороскоп на 30 октября советует быть уверенными, искренними и уделить время саморазвитию. Пользу принесет общение с людьми, которым вы доверяете. Новые эмоции и впечатления обеспечены благодаря короткосрочным поездкам.

Овен

30 октября – именно тот день, когда овнам следует поближе узнать себя. Сегодня лучше избегать знакомств, а посвятить время размышлениям. Подумайте, где вы любите погружаться в этот процесс – это может быть книжный магазин, библиотека, галерея или же просто прогулка.

Телец

Сегодня гороскоп советует тельцам любить и быть любимыми. Неважно, как вы проявите свои чувства – через сообщение в мессенжере, смс-ской, или скажете "Я тебе люблю" утром перед работой. Будьте решительней.

Близнецы

Идеальный день для воплощения давно задуманного. Сосредоточьтесь на работе, проекте, который давно крутится у вас в голове – выполните хоть один важный пункт – и успех не заставит долго себя ждать и принесет прибыль. В супружеской жизни сохраняйте терпеливость.

Рак

Для раков 30 октября будет пронизан авантюризмом. Экспериментируйте, ведь сегодня самое благоприятное время открыть для себя что-то новое. Не вините себя и не бойтесь. Сомнения только мешали вам. Сегодня раки заслуживают особого внимания от своей второй половинки.

Лев

Любов, свидания и дети – сферы внимания для львов 30 октября. Сегодня не стоит думать о деньгах. Хороший день провести время с семьей или друзьями. Если вы один – поностальгируйте, попробуйте вспомнить "уютные" вещи с прошлого. Это пополнит ваш внутренний энергетический ресурс.

Дева

Логика в этот день не самый лучший метод решения проблем. Девам стоит прислушаться к интуиции. Это позволит им заполучить еще больше авторитета. Будьте терпеливы и станьте хорошим слушателем. Похвалите себя вечером – ведь вы сделали еще один шаг к саморазвитию.

Весы

Весам сегодня стоит перезагрузить разум и тело. Сделайте себе выходной, если это возможно. Если не получится – постарайтесь не брать много работы и делать больше перерывов.

Скорпион

30 октября вы возьмете своей искренностью. Сегодня с вами может произойти какое-то приключение. Также день благоприятный для покупок.

Стрелец

Сегодня стоит обратить внимание на здоровье и уход за телом. Сходите на консультацию к врачу, если что-то беспокоит, или же наведайтесь в салон красоты. Не стоит сегодня заводить новые знакомства. Если хочется рассказать какой-то секрет – поговорите с тем, кому доверяйте.

Козерог

Если перед вами кто-то провинился – сегодня самое время простить. Будьте общительны – и люди к вам потянутся. Обратите внимание на советы. Поверьте, но проверьте.

Водолей

30 октября – благоприятный день, чтоб строить планы. Распишите по пунктам, что должны сделать в ноябре. Подумайте, куда хотите в отпуск зимой или летом и обратите внимание на туры.

Рыбы

Рыбам сегодня везет. Но есть опасность ­– недобросовестные коллеги и завистники. Будьте целеустремленными, не ищите вдохновения, ведь оно уже с вами. Осталось только заняться интересным для вас делом.