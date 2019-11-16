подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Законопроект 2233 возвращает ручное управление ценами в электроэнергетике, - Омельченко
16 ноября 2019, суббота, 12:15 387
Экономика 2019-11-16T12:15:49+02:00
Українські Новини
Законопроект 2233 возвращает ручное управление ценами в электроэнергетике, - Омельченко

Законопроект 2233 возвращает ручное управление ценами в электроэнергетике, - Омельченко

Владимир Омельченко, Рынок электроэнергии

Принятие законопроекта о внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233) будет означать отказ Украины от рыночной модели в электроэнергетике и возврат к ручному управлению тарифами.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии журналисту, пишет Обозреватель.

"Если этот закон будет принят, это будет означать, что Украина отказывается, по сути, от внедрения рыночной модели и переходит на ручное, можно сказать, управление ценами, которое было до этого. Это, я думаю, плохая новость и для инвесторов, и вообще для экономики Украины. Это будет означать, что какие-то определенные силы имеют влияние на назначение и установление тарифов", – объяснил Омельченко.

Эксперт отметил, что предоставление регулятору возможности устанавливать ценовые ограничения (price caps) на рынке до 2023 года, которая зафиксирована в законопроекте 2233, не предусматривает методологии их определения. Фактически это означает произвольное установление тарифов на электроэнергию, что, по его мнению, станет плохим сигналом для рынка.

"Непонятна методология, по какой будут определяться данные прайс-кэпы. Законопроект, если он уже устанавливает прайс-кэпы, он должен ориентироваться и включать в себя методологию, каким образом эти прайс-кэпы будут устанавливаться. В противном же случае они могут устанавливаться произвольно и таким образом, что предугадать их сложно будет. Поэтому это плохие сигналы для рынка", – сказал Омельченко.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон" О рынке электроэнергии "(№2233). По мнению народного депутата Украины Михаила Бондаря, этот законопроект отменяет реформу рынка электроэнергии и нарушает евроинтеграционные обязательства Украины.

Ранее эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип заявил, что вмешательство государства в регулирование цен на оптовом рынке электрической энергии станет плохим сигналом для инвесторов. По его мнению, нынешние законодательные инициативы от провластных депутатов об изменениях в сфере энергетики фактически возвращают страну к практике ручного регулирования рынка электроэнергии.

 

Больше новостей о: Владимир Омельченко Рынок электроэнергии

Архив
Новости
Законопроект 2233 возвращает ручное управление ценами в электроэнергетике, - Омельченко 12:15
С Сытником у меня прямой конфликт интересов, - Бахматюк 12:01
Следующей жертвой "охоты на банкиров" может стать Лагун, - Сазонов 11:46
Боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском, - штаб ООС 11:24
Борщ в ноябре подешевел: как изменились цены на базовые продукты в Украине 10:56
больше новостей
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год 06:31
Гончарук поручил фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020 22:34
Пранкер "Джокер" извинился перед Рябошапкой 10:35
Процес назначения пенсий автоматизируют. Фото: pixabay
Диджитализация пенсий: что готовит Пенсионный фонд в Новом году 05:55
больше новостей
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Особый статус "ЛДНР" и амнистия сепаратистов: российские СМИ опубликовали повестку нормандской встречи 20:19
Вакарчуку оплатили половину рабочего дня в Раде, когда он сбежал с заседания на концерт в Минске 06:19 Документ
Российские бомбардировщики отрабатывали ракетный удар по Одессе, - ВМСУ 19:59
3 тыс. железнодорожников требуют у Офиса президента увольнения главы "Укрзализныци" 14:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok