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16 листопада 2019, субота, 12:15 231
Економіка 2019-11-16T14:30:02+02:00
Українські Новини
Законопроект 2233 повертає ручне управління цінами в електроенергетиці, - Омельченко

Законопроект 2233 повертає ручне управління цінами в електроенергетиці, - Омельченко

Володимир Омельченко, Ринок електроенергії

Ухвалення законопроекту про внесення змін до закону "Про ринок електроенергії" (№2233) означатиме відмову України від ринкової моделі в електроенергетиці і повернення до ручного управління тарифами. 

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі журналісту, пише Обозреватель.

"Якщо цей закон буде прийнятий, це буде означати, що Україна відмовляється, по суті, від впровадження ринкової моделі і переходить на ручне, можна сказати, управління цінами, яке було до цього. Це, я думаю, погана новина і для інвесторів, і взагалі для економіки України. Це буде означати, що якісь певні сили мають вплив на призначення і встановлення тарифів ", – пояснив Омельченко.

Експерт зазначив, що надання регулятору можливості встановлювати цінові обмеження (price caps) на ринку до 2023 року, яка зафіксована в законопроекті 2233, не передбачає методології їх визначення. Фактично це означає довільне встановлення тарифів на електроенергію, що, на його думку, стане поганим сигналом для ринку.

"Незрозуміла методологія, за якою будуть визначатися дані прайс-кепи. Законопроект, якщо він вже встановлює прайс-кепи, він повинен орієнтуватися і включати в себе методологію, яким чином ці прайс-кепи будуть встановлюватися. В іншому ж випадку вони можуть встановлюватися довільно і таким чином, що передбачити їх складно буде. Тому це погані сигнали для ринку ", – сказав Омельченко.

Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до закону" Про ринок електроенергії "(№2233). На думку народного депутата України Михайла Бондаря, цей законопроект скасовує реформу ринку електроенергії і порушує євроінтеграційні зобов'язання України.

Раніше експерт "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп заявив, що втручання держави в регулювання цін на оптовому ринку електричної енергії стане поганим сигналом для інвесторів. На його думку, нинішні законодавчі ініціативи від провладних депутатів про зміни в сфері енергетики фактично повертають країну до практики ручного регулювання ринку електроенергії.

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